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Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2" - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"
Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2" - РИА Новости Крым, 26.05.2023
Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T15:47
2023-05-26T15:47
сво
пво
армия и флот
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и 10 снарядов HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кром того, за сутки системы ПВО сбили 20 беспилотников на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей."Уничтожены двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка ЛНР, Артемовск ДНР, Голая Пристань и Великая Лепетиха Херсонской области, а также Комсомольское и Токмак Запорожской области", - перечислили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 341 беспилотник, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 302 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowБолее 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потериРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
https://crimea.ria.ru/20230520/rossiyskie-pvo-za-sutki-sbili-dyuzhinu-himars-i-storm-shadow-1128849502.html
харьковская область
запорожская область
херсонская область
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сво, пво, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости, storm shadow
Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"

Российская ПВО перехватила две украинские крылатые ракеты Storm Shadow и "Гром-2"

15:47 26.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и 10 снарядов HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow", - говорится в сообщении.
Кром того, за сутки системы ПВО сбили 20 беспилотников на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
20 мая, 14:35
Российские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow
"Уничтожены двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка ЛНР, Артемовск ДНР, Голая Пристань и Великая Лепетиха Херсонской области, а также Комсомольское и Токмак Запорожской области", - перечислили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 341 беспилотник, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 302 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
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СВОПВОАрмия и флотМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииХарьковская областьЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеНовостиStorm Shadow
 
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16:35ВСУ потеряли еще около 450 военных
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