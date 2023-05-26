https://crimea.ria.ru/20230526/rossiyskie-sily-pvo-sbili-dve-krylatye-rakety-storm-i-raketu-grom-2-1128991756.html

Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"

Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2" - РИА Новости Крым, 26.05.2023

Российские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Storm и ракету "Гром-2"

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T15:47

2023-05-26T15:47

2023-05-26T15:47

сво

пво

армия и флот

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

харьковская область

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf44e3b19c31d0bc3406aa5b908d2f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow, одну оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и 10 снарядов HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кром того, за сутки системы ПВО сбили 20 беспилотников на территории ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей."Уничтожены двадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка ЛНР, Артемовск ДНР, Голая Пристань и Великая Лепетиха Херсонской области, а также Комсомольское и Токмак Запорожской области", - перечислили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 341 беспилотник, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 302 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowБолее 600 боевиков, пять ДРГ и боевая техника – ВСУ несут новые потериРоссийская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР

https://crimea.ria.ru/20230520/rossiyskie-pvo-za-sutki-sbili-dyuzhinu-himars-i-storm-shadow-1128849502.html

харьковская область

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, пво, армия и флот, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости, storm shadow