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Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T12:46
2023-05-22T12:46
2023-05-22T12:46
андрей марочко
луганская народная республика (лнр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
пво
вооруженные силы россии
новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.Он также отметил, что в боях в ЛНР украинские боевики также массово используют беспилотники, но силы ПВО успешно отражают эти атаки."Огромнейшее количество сбитых дронов как раз и относится к Луганской Народной Республике. На нашем участке местности они (ВСУ) применяют огромное количество беспилотников различных типов: ударные дроны, разведчики, дроны-камикадзе. Наши ребята из противовоздушной обороны справляются со всеми этими вызовами", - сказал офицер Народной милиции ЛНР.Как сообщалось, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шесть детей. Это было первое применение украинскими боевиками ракет Storm Shadow в зоне специальной военной операции.13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан. В этот раз Киев также применил крылатую ракету Storm Shadow, уточнили власти города.Впоследствии в сводках Минобороны РФ фактически ежедневно сообщается о перехватах этих крылатых ракет, наряду со снарядами HIMARS и отечественных РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowРоссийская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm ShadowРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей марочко, луганская народная республика (лнр), сво, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
Марочко: в ЛНР сбили порядка 10 крылатых ракет Storm Shadow за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
"Хочу отдельно отметить, что мы научились сбивать крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Буквально за истекшую неделю было уничтожено порядка десяти таких ракет", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что в боях в ЛНР украинские боевики также массово используют беспилотники, но силы ПВО успешно отражают эти атаки.
"Огромнейшее количество сбитых дронов как раз и относится к Луганской Народной Республике. На нашем участке местности они (ВСУ) применяют огромное количество беспилотников различных типов: ударные дроны, разведчики, дроны-камикадзе. Наши ребята из противовоздушной обороны справляются со всеми этими вызовами", - сказал офицер Народной милиции ЛНР.
Как сообщалось, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow
англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шесть детей. Это было первое применение украинскими боевиками ракет Storm Shadow в зоне специальной военной операции.
13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска
в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан. В этот раз Киев также применил крылатую ракету Storm Shadow, уточнили власти города.
Впоследствии в сводках Минобороны РФ фактически ежедневно сообщается о перехватах этих крылатых ракет, наряду со снарядами HIMARS и отечественных РСЗО.
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