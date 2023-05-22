Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/rossiyskaya-pvo-za-nedelyu-sbila-poryadka-10-raket-storm-shadow-v-lnr---1128875644.html
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T12:46
2023-05-22T12:46
андрей марочко
луганская народная республика (лнр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
пво
вооруженные силы россии
новости
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128728046_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_649e8b12d94debe5a06fb113dba0c2fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.Он также отметил, что в боях в ЛНР украинские боевики также массово используют беспилотники, но силы ПВО успешно отражают эти атаки."Огромнейшее количество сбитых дронов как раз и относится к Луганской Народной Республике. На нашем участке местности они (ВСУ) применяют огромное количество беспилотников различных типов: ударные дроны, разведчики, дроны-камикадзе. Наши ребята из противовоздушной обороны справляются со всеми этими вызовами", - сказал офицер Народной милиции ЛНР.Как сообщалось, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шесть детей. Это было первое применение украинскими боевиками ракет Storm Shadow в зоне специальной военной операции.13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан. В этот раз Киев также применил крылатую ракету Storm Shadow, уточнили власти города.Впоследствии в сводках Минобороны РФ фактически ежедневно сообщается о перехватах этих крылатых ракет, наряду со снарядами HIMARS и отечественных РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowРоссийская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm ShadowРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128728046_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_311011faa1ef942604df3ed5a96208cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей марочко, луганская народная республика (лнр), сво, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине
Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР

Марочко: в ЛНР сбили порядка 10 крылатых ракет Storm Shadow за неделю

12:46 22.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
"Хочу отдельно отметить, что мы научились сбивать крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Буквально за истекшую неделю было уничтожено порядка десяти таких ракет", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что в боях в ЛНР украинские боевики также массово используют беспилотники, но силы ПВО успешно отражают эти атаки.
"Огромнейшее количество сбитых дронов как раз и относится к Луганской Народной Республике. На нашем участке местности они (ВСУ) применяют огромное количество беспилотников различных типов: ударные дроны, разведчики, дроны-камикадзе. Наши ребята из противовоздушной обороны справляются со всеми этими вызовами", - сказал офицер Народной милиции ЛНР.
Как сообщалось, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шесть детей. Это было первое применение украинскими боевиками ракет Storm Shadow в зоне специальной военной операции.
13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан. В этот раз Киев также применил крылатую ракету Storm Shadow, уточнили власти города.
Впоследствии в сводках Минобороны РФ фактически ежедневно сообщается о перехватах этих крылатых ракет, наряду со снарядами HIMARS и отечественных РСЗО.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow
Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow
 
Андрей МарочкоЛуганская Народная Республика (ЛНР)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОВооруженные силы РоссииНовостиПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
12:46Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР
12:36В Крыму горел многоквартирный дом – есть пострадавший
12:29Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятия
12:20Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
11:42Почему в Симферополе ночью пропал свет
11:30Острой угрозы нет – эксперт о ситуации на Запорожской АЭС
11:07Сообщения об эвакуации школы в Симферополе - фейк
11:06Массовое отключение света в Симферополе - прокуратура начала проверку
10:48Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем
10:42Алексей Панин объявлен в розыск
10:21Завербованный Киевом россиянин готовил теракты в Новотроицке
10:02Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму
10:01ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области
09:52Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе
09:32ВСУ нанесли более 70 ударов за день по Белгородской области
08:49Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
08:28Каким будет июнь в Крыму
08:10Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
08:07Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии
Лента новостейМолния