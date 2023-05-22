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Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР

Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Российская ПВО за неделю сбила порядка 10 ракет Storm Shadow в ЛНР

Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T12:46

2023-05-22T12:46

2023-05-22T12:46

андрей марочко

луганская народная республика (лнр)

сво

всу (вооруженные силы украины)

пво

вооруженные силы россии

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в Луганской Народной Республике за прошедшую неделю сбили порядка десяти дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.Он также отметил, что в боях в ЛНР украинские боевики также массово используют беспилотники, но силы ПВО успешно отражают эти атаки."Огромнейшее количество сбитых дронов как раз и относится к Луганской Народной Республике. На нашем участке местности они (ВСУ) применяют огромное количество беспилотников различных типов: ударные дроны, разведчики, дроны-камикадзе. Наши ребята из противовоздушной обороны справляются со всеми этими вызовами", - сказал офицер Народной милиции ЛНР.Как сообщалось, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шесть детей. Это было первое применение украинскими боевиками ракет Storm Shadow в зоне специальной военной операции.13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан. В этот раз Киев также применил крылатую ракету Storm Shadow, уточнили власти города.Впоследствии в сводках Минобороны РФ фактически ежедневно сообщается о перехватах этих крылатых ракет, наряду со снарядами HIMARS и отечественных РСЗО.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowРоссийская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm ShadowРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей марочко, луганская народная республика (лнр), сво, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине