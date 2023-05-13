Рейтинг@Mail.ru
ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230513/vsu-vpervye-nanesli-udary-dalnoboynymi-raketami-storm-shadow-1128701513.html
ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 13.05.2023
ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
Украинские войска при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T10:59
2023-05-13T11:04
storm shadow
оружие
поставки западного оружия украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
политика
россия
луганск
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128701665_0:112:3244:1937_1920x0_80_0_0_f41edfab4ea4522f7f68e494c54214c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Удар по ЛуганскуВ пятницу в Луганске прогремели взрывы. Предварительно СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Ранения получили шестеро детей. Сейчас информацию о применяемых ВСУ боеприпасах уточнили.Ракеты Storm Shadow для КиеваМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее подтвердил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.В МИД России заявили, что решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьКак РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИДГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
украина
россия
луганск
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128701665_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_de17a7cbb9410e64732e1b19a8511592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
storm shadow, оружие, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, политика, россия, луганск, киев
ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая – представительство ЛНР

10:59 13.05.2023 (обновлено: 11:04 13.05.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Удар по Луганску

В пятницу в Луганске прогремели взрывы. Предварительно СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Ранения получили шестеро детей. Сейчас информацию о применяемых ВСУ боеприпасах уточнили.
"По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", - информирует представительство в своем Telegram-канале.

Ракеты Storm Shadow для Киева

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее подтвердил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.
В МИД России заявили, что решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить
Как РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИД
Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
Storm ShadowОружиеПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПолитикаРоссияЛуганскКиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
11:51Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая
11:35В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
11:17В Крыму назвали путь к спасению народа Украины и ее православной церкви
10:59ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
10:22Крым в июне посетят иностранные делегации
09:57Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России
09:21Мощные взрывы прогремели в городах Украины
08:59Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
08:28В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
08:01Как банки в Крыму защищают деньги клиентов
00:01В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
23:28Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
22:25Главные новости Крыма: 12 мая
21:58ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
21:46Главные события и заявления дня: 12 мая
21:13Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект
20:51Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
20:38В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома
Лента новостейМолния