ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая – представительство ЛНР
10:59 13.05.2023 (обновлено: 11:04 13.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Удар по Луганску
В пятницу в Луганске прогремели взрывы. Предварительно СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Ранения получили шестеро детей. Сейчас информацию о применяемых ВСУ боеприпасах уточнили.
"По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", - информирует представительство в своем Telegram-канале.
Ракеты Storm Shadow для Киева
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее подтвердил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.
В МИД России заявили, что решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз.
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