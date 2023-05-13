https://crimea.ria.ru/20230513/vsu-vpervye-nanesli-udary-dalnoboynymi-raketami-storm-shadow-1128701513.html

ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow - РИА Новости Крым, 13.05.2023

ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow

Украинские войска при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T10:59

2023-05-13T10:59

2023-05-13T11:04

storm shadow

оружие

поставки западного оружия украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

политика

россия

луганск

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Удар по ЛуганскуВ пятницу в Луганске прогремели взрывы. Предварительно СЦКК сообщал, что украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно, комплекса "Гром" украинского производства. Ранения получили шестеро детей. Сейчас информацию о применяемых ВСУ боеприпасах уточнили.Ракеты Storm Shadow для КиеваМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее подтвердил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.В МИД России заявили, что решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения спецоперации, российская сторона оставляет за собой право применить необходимые меры для нейтрализации соответствующих угроз.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбитьКак РФ отреагирует на передачу Киеву ракет Storm Shadow – заявление МИДГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить

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россия

луганск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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