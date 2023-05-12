https://crimea.ria.ru/20230512/shestero-detey-raneny-v-rezultate-raketnoy-ataki-luganska-1128700586.html

Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска

Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска

Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T23:28

2023-05-12T23:28

2023-05-12T23:28

луганск

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

дети

новые регионы россии

украина

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник.Вечером в пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.Кроме того, по его информации, пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий и остекление шести жилых домов. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиНаемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), дети, новые регионы россии, украина, сво