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Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T23:28
2023-05-12T23:28
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
дети
новые регионы россии
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник.Вечером в пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.Кроме того, по его информации, пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий и остекление шести жилых домов. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиНаемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
луганск
луганская народная республика (лнр)
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), дети, новые регионы россии, украина, сво
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска

Пасечник: шестеро детей пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска

23:28 12.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник.
Вечером в пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.
"В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадали шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его информации, пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий и остекление шести жилых домов.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)детиНовые регионы РоссииУкраинаСВО
 
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