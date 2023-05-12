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Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T23:28
2023-05-12T23:28
2023-05-12T23:28
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Шестеро детей пострадали в результате обстрела ВСУ Луганска. Об этом сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник.Вечером в пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.Кроме того, по его информации, пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий и остекление шести жилых домов. Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиНаемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), дети, новые регионы россии, украина, сво
Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
Пасечник: шестеро детей пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ Луганска