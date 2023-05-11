https://crimea.ria.ru/20230511/vsu-obrushili-grady-na-gorlovku---pogibli-i-raneny-zhiteli-1128675744.html

ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители

ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители - РИА Новости Крым, 11.05.2023

ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители

ВСУ произвели массированный обстрел по Горловке, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, сообщил в своем Telegram-канале сэр... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T22:09

2023-05-11T22:09

2023-05-11T22:09

донецкая народная республика (днр)

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

сво

армия и флот

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. ВСУ произвели массированный обстрел по Горловке, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, сообщил в своем Telegram-канале сэр города Иван Приходько. По его данным, к этому времени известно о восьми раненных. Все они доставлены в больницу. В городе и прилегающих поселках есть разрушения гражданской инфраструктуры,в том числе повреждения жилых домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, украинские войска выпустили ракеты по Горловке в четверг вечером. Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Горловка - город с 250-тысячным населением в 50 километрах к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУУкраинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероЕсть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, сво, армия и флот, обстрелы всу