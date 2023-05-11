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ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители
ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители - РИА Новости Крым, 11.05.2023
ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители
ВСУ произвели массированный обстрел по Горловке, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, сообщил в своем Telegram-канале сэр... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T22:09
2023-05-11T22:09
донецкая народная республика (днр)
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
сво
армия и флот
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. ВСУ произвели массированный обстрел по Горловке, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, сообщил в своем Telegram-канале сэр города Иван Приходько. По его данным, к этому времени известно о восьми раненных. Все они доставлены в больницу. В городе и прилегающих поселках есть разрушения гражданской инфраструктуры,в том числе повреждения жилых домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, украинские войска выпустили ракеты по Горловке в четверг вечером. Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Горловка - город с 250-тысячным населением в 50 километрах к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУУкраинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероЕсть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
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донецкая народная республика (днр), контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, сво, армия и флот, обстрелы всу
ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители

Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела Горловки есть погибший и раненые

22:09 11.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. ВСУ произвели массированный обстрел по Горловке, в результате ранено большое число мирных жителей, один человек погиб, сообщил в своем Telegram-канале сэр города Иван Приходько.
"Украинские неонацисты выпустили по самому центру Горловки семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Много раненых мирных граждан… Один из раненых обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм", - сообщил Приходько.
По его данным, к этому времени известно о восьми раненных. Все они доставлены в больницу. В городе и прилегающих поселках есть разрушения гражданской инфраструктуры,в том числе повреждения жилых домов.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, украинские войска выпустили ракеты по Горловке в четверг вечером. Кроме того, по информации СЦКК, украинские военные выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Горловка - город с 250-тысячным населением в 50 километрах к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Контрнаступление ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияСВОАрмия и флотОбстрелы ВСУ
 
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