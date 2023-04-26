https://crimea.ria.ru/20230426/kogda-veter-vysushit-pochvu-prigozhin-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1128380286.html

Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ

Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ

Вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T17:17

2023-04-26T17:17

2023-04-26T17:18

артемовск

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.По его словам, сейчас бойцы "Вагнера" под Артемовском "перемалывают резервы ВСУ". В результате противник вынужден "вкидывать" уже хорошо подготовленные подразделения. Среди которых очень много наемников."Целыми днями польская речь. Если раньше наемников было мало, то сейчас их огромное количество", – отметил Пригожин. И подытожил, что "наступление украинцев неизбежно".Значение АртемовскаАртемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар.Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинских войск, отметив, что армия России наступает на нескольких направлениях, продвигаясь к центру города. Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский предположил, что Артемовск может стать для ВСУ очередным котлом. Несмотря на это Ставка верховного главнокомандующего Украины решила продолжать удерживать Артемовск.Ранее в Минобороны РФ сообщили о срыве под Артемовском контратаки украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под АртемовскомЗеленский: потеря Артемовска обернется поражением для УкраиныЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230421/boi-za-artemovsk-minoborony-rasskazalo-o-situatsii-v-goryachey-tochke-svo-1128302060.html

https://crimea.ria.ru/20230410/ozhestochennye-boi-za-artemovsk-skolko-ostalos-do-osvobozhdeniya-1128096501.html

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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