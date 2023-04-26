Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал возможную дату начала контрнаступления ВСУ
17:17 26.04.2023 (обновлено: 17:18 26.04.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы подразделения ЧВК "Вагнер" и основатель группы бизнесмен Евгений Пригожин в Соледаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделя нужна, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", – заявил Пригожин.
По его словам, сейчас бойцы "Вагнера" под Артемовском "перемалывают резервы ВСУ". В результате противник вынужден "вкидывать" уже хорошо подготовленные подразделения. Среди которых очень много наемников.
"Целыми днями польская речь. Если раньше наемников было мало, то сейчас их огромное количество", – отметил Пригожин. И подытожил, что "наступление украинцев неизбежно".
Значение Артемовска
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар.
Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
10 апреля, 16:51Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для украинских войск, отметив, что армия России наступает на нескольких направлениях, продвигаясь к центру города. Командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский предположил, что Артемовск может стать для ВСУ очередным котлом. Несмотря на это Ставка верховного главнокомандующего Украины решила продолжать удерживать Артемовск.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о срыве под Артемовском контратаки украинских боевиков.
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