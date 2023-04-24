Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/vs-rf-nanesli-raketnyy-udar-po-ukrainskomu-skladu-gsm-pod-artemovskom-1128323959.html
ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - РИА Новости Крым, 24.04.2023
ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T08:05
2023-04-24T08:05
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513185_24:0:1187:654_1920x0_80_0_0_6446f7acdfa3620a6b7aefb94fae1ee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе Новокалинова (Ясиноватский район ДНР)."Также огневым налетам подвергся пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники", - добавил Астафьев.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230423/rossiyskie-shturmoviki-osvobodili-esche-dva-kvartala-v-artemovske-1128319109.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513185_221:0:1093:654_1920x0_80_0_0_a16c4887d702771c0ea5f7d56b8d0b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - Минобороны

08:05 24.04.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ на лисичанском направлении, а также по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском (Бахмут - украинское название Артемовска) направлении. Противник понес потери в личном составе и военной технике", - сказал он.

Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе Новокалинова (Ясиноватский район ДНР).
"Также огневым налетам подвергся пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники", - добавил Астафьев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг
ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву
Эксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Вчера, 14:37
Российские штурмовики освободили еще два квартала в Артемовске
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
21:53В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде
19:51Главные события и заявления дня: 23 апреля
19:05Скончался еще один депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
18:40Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
17:56ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель
17:02Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
16:37Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ
16:05Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
15:46Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
15:13Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом
14:52В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
Лента новостейМолния