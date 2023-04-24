https://crimea.ria.ru/20230424/vs-rf-nanesli-raketnyy-udar-po-ukrainskomu-skladu-gsm-pod-artemovskom-1128323959.html

ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском - РИА Новости Крым, 24.04.2023

ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T08:05

2023-04-24T08:05

2023-04-24T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли ракетный удар по украинским войскам на лисичанском направлении и складу с их топливом под Артемовском, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам в районе Новокалинова (Ясиноватский район ДНР)."Также огневым налетам подвергся пункт временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска. В результате работы артиллерии безвозвратные потери противника составили более 25 человек и три единицы военной техники", - добавил Астафьев.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230423/rossiyskie-shturmoviki-osvobodili-esche-dva-kvartala-v-artemovske-1128319109.html

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2023

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, новости