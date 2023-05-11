https://crimea.ria.ru/20230511/naemniki-iz-70-stran-voyuyut-na-storone-kievskogo-rezhima--sk-1128655061.html

Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК

Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК

Следственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников из более чем 70 стран мира. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T11:23

2023-05-11T11:23

2023-05-11T11:23

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

сво

иностранные наемники всу

новости

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил факты участия в военных действиях на стороне киевского режима наемников из более чем 70 стран мира. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе выступления на международной конференции "Конституция и конституционный контроль: развиваем доктрину и совершенствуем практику".Он отметил, что новая статья 79.1 Конституции РФ стала основанием для реализации защиты мирного населения Донбасса путем проведения специальной военной операции, а также упреждения агрессии и провокаций в отношении России. Данная статья гласит, что Россия РФ "принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства".Бастрыкин также отметил наличие неопровержимых документальных подтверждений того, что в марте 2022 года "украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ".Следственный комитет РФ квалифицирует деяния киевского режима как преступления против мира и человечности, добавил руководитель ведомства. Он сообщил, что с 2014 года по данным фактам возбуждено около двух тысяч уголовных дел. К уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, военнослужащие и сотрудники спецслужб, а также члены радикальных националистических объединений.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУБойца ВСУ и двоих "азовцев"* осудят за расстрел мирных жителей МариуполяФранцузские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК

https://crimea.ria.ru/20230508/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozheny-ukrainskie-drg-i-inostrannye-naemniki-1128607266.html

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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), сво, иностранные наемники всу, новости, украина