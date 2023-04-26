https://crimea.ria.ru/20230426/frantsuzskie-naemniki-kaznili-rossiskikh-voennoplennykh--delom-zanyalsya-sk-1128374599.html

Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК

Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК

Следком России расследует преступления французских наемников в отношении российских военнопленных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T13:54

2023-04-26T13:54

2023-04-26T13:59

сво

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Следком России расследует преступления французских наемников в отношении российских военнопленных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Отмечается, что иностранные наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"*, а также 92-й бригады ВС Украины.Ранее Следком России сообщил об участии в зоне специальной военной операции на стороне Украины иностранных наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части – Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Позже Совет по правам человека ООН признал два эпизода пыток и расстрела российских военнослужащих со стороны ВСУ. Речь шла о случившемся 29 марта около села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Вышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобииВ ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникамБоевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома

https://crimea.ria.ru/20230424/iskander-udarom-vozmezdiya-unichtozhil-60-boevikov-gruzinskogo-legiona-1128329354.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), россия, вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, происшествия, новости