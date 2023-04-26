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Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК
Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК
Следком России расследует преступления французских наемников в отношении российских военнопленных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T13:54
2023-04-26T13:59
сво
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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иностранные наемники всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Следком России расследует преступления французских наемников в отношении российских военнопленных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.Отмечается, что иностранные наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"*, а также 92-й бригады ВС Украины.Ранее Следком России сообщил об участии в зоне специальной военной операции на стороне Украины иностранных наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части – Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Позже Совет по правам человека ООН признал два эпизода пыток и расстрела российских военнослужащих со стороны ВСУ. Речь шла о случившемся 29 марта около села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Вышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобииВ ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникамБоевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
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Новости
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сво, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины), россия, вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, происшествия, новости
Французские наемники казнили российских военнопленных – делом занялся СК

СК расследует казнь российских военнопленных французскими наемниками из "Азова"*

13:54 26.04.2023 (обновлено: 13:59 26.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота следователей СК РФ в зоне СВО
Работа следователей СК РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Следком России расследует преступления французских наемников в отношении российских военнопленных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
Отмечается, что иностранные наемники участвовали в боевых действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в Российской Федерации националистического полка "Азов"*, а также 92-й бригады ВС Украины.
"Один из фигурантов опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления", – говорится в сообщении.
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Ранее Следком России сообщил об участии в зоне специальной военной операции на стороне Украины иностранных наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части – Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.
В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
Позже Совет по правам человека ООН признал два эпизода пыток и расстрела российских военнослужащих со стороны ВСУ. Речь шла о случившемся 29 марта около села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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