https://crimea.ria.ru/20220805/boeviki-vsu-otkryli-ogon-po-mirnym-lyudyam-pri-popytke-zakhvatit-ikh-doma-1124075680.html

Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома

Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома

В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T13:19

2022-08-05T13:19

2022-08-05T13:19

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, для пресечения протестов националисты и наемники открывали стрельбу. В результате четверо местных жителей в селе Шестаково и пятеро в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220804/amnesty-international-nazvali-vsu-ugrozoy-dlya-grazhdan-ukrainy-1124063481.html

https://crimea.ria.ru/20220801/pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1124027755.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков