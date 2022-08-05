https://crimea.ria.ru/20220805/boeviki-vsu-otkryli-ogon-po-mirnym-lyudyam-pri-popytke-zakhvatit-ikh-doma-1124075680.html
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:19
2022-08-05T13:19
2022-08-05T13:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, для пресечения протестов националисты и наемники открывали стрельбу. В результате четверо местных жителей в селе Шестаково и пятеро в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома >>На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220804/amnesty-international-nazvali-vsu-ugrozoy-dlya-grazhdan-ukrainy-1124063481.html
https://crimea.ria.ru/20220801/pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1124027755.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
Под Харьковом боевики ВСУ и наемники ранили 9 мирных жителей при попытке захватить их дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии", – рассказал Конашенков на брифинге в пятницу.
По его словам, для пресечения протестов националисты и наемники открывали стрельбу. В результате четверо местных жителей в селе Шестаково и пятеро в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.