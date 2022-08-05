Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220805/boeviki-vsu-otkryli-ogon-po-mirnym-lyudyam-pri-popytke-zakhvatit-ikh-doma-1124075680.html
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T13:19
2022-08-05T13:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/19/1123652754_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0c34c66bbfe6d65b98982b8b43effcaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, для пресечения протестов националисты и наемники открывали стрельбу. В результате четверо местных жителей в селе Шестаково и пятеро в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома &gt;&gt;На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220804/amnesty-international-nazvali-vsu-ugrozoy-dlya-grazhdan-ukrainy-1124063481.html
https://crimea.ria.ru/20220801/pyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-po-khersonskoy-oblasti-1124027755.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/19/1123652754_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_adc2ee0b69e070556db9c99be1d881e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома

Под Харьковом боевики ВСУ и наемники ранили 9 мирных жителей при попытке захватить их дома

13:19 05.08.2022
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Харьковской области украинские националисты и иностранные наемники открыли стрельбу по мирным жителям, которых боевики пытались выселить из их домов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии", – рассказал Конашенков на брифинге в пятницу.
По его словам, для пресечения протестов националисты и наемники открывали стрельбу. В результате четверо местных жителей в селе Шестаково и пятеро в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 13:41
Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС рФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома >>
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Украинские артиллеристы готовятся к стрельбе из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град . Фото AFP
1 августа, 18:27
Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно
13:51РНКБ за месяц выдал 10 000 кредитных карт со льготным периодом 115 дней
13:23Военные РФ за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 182 районах
13:19Боевики ВСУ открыли огонь по мирным людям при попытке захватить их дома
13:13Стало известно о состоянии здоровья главы Херсонской области Сальдо
13:13Китай вводит санкции против Пелоси и ее родственников
13:03Когда отремонтируют аварийную дорогу на Ай-Петри
13:01ВКС России уничтожили 150 солдат ВСУ и американские гаубицы в Запорожье
12:54Морской порт Бердянска полностью разминирован
12:46Авианосец США останется у Тайваня – Блинкен
12:39Лексус рассказал о пранке с Зеленским: "Пытались призвать его в армию"
12:17Часть Крыма осталась без воды – адреса и сроки подключения
11:51В Крыму пять часов искали заблудившегося грибника
11:41В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка
11:09Энергоблок Курской АЭС вышел из строя
10:48Севастопольца осудили за серию "пьяных" преступлений
10:24В Крыму и Севастополе резко выросла заболеваемость COVID-19
10:14Поезда перевезли в Крым более 500 тысяч туристов в июле
10:09США и Япония договорились "поддерживать мир" в Тайваньском проливе
10:05Сторонник "Правого сектора"* готовил теракт в Карачаево-Черкессии
Лента новостейМолния