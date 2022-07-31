https://crimea.ria.ru/20220731/na-donetsk-snova-skidyvayut-lepestki-zhiteley-prosyat-ostavatsya-doma-1124015265.html

На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома

На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома - РИА Новости Крым, 31.07.2022

На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома

Штаб территориальной обороны ДНР заявляет о повторном сбросе "Лепестков" на Кировский район Донецка, а также поселок Лозовое. РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T15:44

2022-07-31T15:44

2022-07-31T15:44

ситуация в донбассе: новости и комментарии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Штаб территориальной обороны ДНР заявляет о повторном сбросе "Лепестков" на Кировский район Донецка, а также поселок Лозовое.В связи с этим МЧС Донецкой Народной Республики призвало горожан не выходить из дома."В связи с тем, что украинские каратели дистанционно минируют жилые кварталы Донецка противопехотными фугасными минами "Лепесток" МЧС Донецкой Народной Республики рекомендует не выходить на улицы без необходимости. Помните, от ваших бдительности и осторожности зависит ваша жизнь!" - отмечается в сообщении ведомства в Telegram.Как ранее сообщалось, в Донецке мирный житель получил ранения при подрыве на одной из мин "Лепесток"Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт при помощи дистанционных средств минирования. Особое коварство мины для мирных граждан в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской BLU-43/B "Dragontooth".

https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-podorvalsya-na-ukrainskoy-mine-lepestok-v-donetske-1124012192.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)