https://crimea.ria.ru/20220731/na-donetsk-snova-skidyvayut-lepestki-zhiteley-prosyat-ostavatsya-doma-1124015265.html
На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома - РИА Новости Крым, 31.07.2022
На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
Штаб территориальной обороны ДНР заявляет о повторном сбросе "Лепестков" на Кировский район Донецка, а также поселок Лозовое. РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T15:44
2022-07-31T15:44
2022-07-31T15:44
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Штаб территориальной обороны ДНР заявляет о повторном сбросе "Лепестков" на Кировский район Донецка, а также поселок Лозовое.В связи с этим МЧС Донецкой Народной Республики призвало горожан не выходить из дома."В связи с тем, что украинские каратели дистанционно минируют жилые кварталы Донецка противопехотными фугасными минами "Лепесток" МЧС Донецкой Народной Республики рекомендует не выходить на улицы без необходимости. Помните, от ваших бдительности и осторожности зависит ваша жизнь!" - отмечается в сообщении ведомства в Telegram.Как ранее сообщалось, в Донецке мирный житель получил ранения при подрыве на одной из мин "Лепесток"Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт при помощи дистанционных средств минирования. Особое коварство мины для мирных граждан в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской BLU-43/B "Dragontooth".
https://crimea.ria.ru/20220731/muzhchina-podorvalsya-na-ukrainskoy-mine-lepestok-v-donetske-1124012192.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
На Донецк снова скидывают "Лепестки": жителей просят оставаться дома
На Донецк снова скидывают противопехотные мины "Лепесток", жителей просят не покидать дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Штаб территориальной обороны ДНР заявляет о повторном сбросе "Лепестков" на Кировский район Донецка, а также поселок Лозовое.
"ВФУ снова сбросили запрещенные мины ПФМ-1 по ул. Суворова в Кировском р-не города и пруда Песчаный в направлении мк-рн Широкий. Украинские боевики рассыпали запрещенные мины в пос. Лозовое, большое количество "лепестков" рассыпано по ул. Ушакова", - предупреждают в штабе.
В связи с этим МЧС Донецкой Народной Республики призвало горожан не выходить из дома.
"В связи с тем, что украинские каратели дистанционно минируют жилые кварталы Донецка противопехотными фугасными минами "Лепесток" МЧС Донецкой Народной Республики рекомендует не выходить на улицы без необходимости. Помните, от ваших бдительности и осторожности зависит ваша жизнь!" - отмечается в сообщении ведомства в Telegram.
Как ранее сообщалось, в Донецке мирный житель получил ранения
при подрыве на одной из мин "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт при помощи дистанционных средств минирования. Особое коварство мины для мирных граждан в том, что из-за необычной формы люди могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской BLU-43/B "Dragontooth".