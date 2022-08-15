https://crimea.ria.ru/20220815/v-dnr-oglasheno-obvinenie-pyaterym-inostrannym-naemnikam-1124173933.html
В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам
В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - РИА Новости Крым, 15.08.2022
В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам
Пятерым иностранных наемников, воевавших в Донбассе в рядах ВСУ, огласили обвинение в суде ДНР, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T19:44
2022-08-15T19:44
2022-08-15T19:46
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пятерым иностранных наемников, воевавших в Донбассе в рядах ВСУ, огласили обвинение в суде ДНР, сообщает РИА Новости.По данным ресурса, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявлено обвинение по статьям с формулировками "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Британец Эндрю Хиллу обвинен по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Как пишет ТАСС, на вопрос судьи, понятно ли участникам процесса, в чем их обвиняют, все они ответили утвердительно, но отказались признать вину. Четверо подсудимых согласились давать показания, отказался британец Джон Хардинг.Сообщается также, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания.
https://crimea.ria.ru/20220624/prigovorennyy-k-kazni-britanskiy-naemnik-poprosil-proscheniya-u-donbassa-1123645426.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам
В ДНР огласили обвинение иностранцам, воевавшим за ВСУ
19:44 15.08.2022 (обновлено: 19:46 15.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пятерым иностранных наемников, воевавших в Донбассе в рядах ВСУ, огласили обвинение в суде ДНР, сообщает РИА Новости.
По данным ресурса, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявлено обвинение по статьям с формулировками "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британец Эндрю Хиллу обвинен по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
Как пишет ТАСС, на вопрос судьи, понятно ли участникам процесса, в чем их обвиняют, все они ответили утвердительно, но отказались признать вину. Четверо подсудимых согласились давать показания, отказался британец Джон Хардинг.
Сообщается также, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания.