https://crimea.ria.ru/20220815/v-dnr-oglasheno-obvinenie-pyaterym-inostrannym-naemnikam-1124173933.html

В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам

В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам

Пятерым иностранных наемников, воевавших в Донбассе в рядах ВСУ, огласили обвинение в суде ДНР, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T19:44

2022-08-15T19:44

2022-08-15T19:46

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пятерым иностранных наемников, воевавших в Донбассе в рядах ВСУ, огласили обвинение в суде ДНР, сообщает РИА Новости.По данным ресурса, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявлено обвинение по статьям с формулировками "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Британец Эндрю Хиллу обвинен по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Как пишет ТАСС, на вопрос судьи, понятно ли участникам процесса, в чем их обвиняют, все они ответили утвердительно, но отказались признать вину. Четверо подсудимых согласились давать показания, отказался британец Джон Хардинг.Сообщается также, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания.

https://crimea.ria.ru/20220624/prigovorennyy-k-kazni-britanskiy-naemnik-poprosil-proscheniya-u-donbassa-1123645426.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)