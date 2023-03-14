https://crimea.ria.ru/20230314/vyshinskiy-na-zasedanii-sovbeza-oon-nazval-istinnye-tseli-rusofobii-1127541387.html

Вышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобии

Вышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобии - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Вышинский на заседании Совбеза ООН назвал истинные цели русофобии

Русофобия является искусственно и целенаправленно созданной и распространяемой идеологией, которая обосновывает расчеловечивание и геноцид русского народа,... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T20:07

2023-03-14T20:07

2023-03-14T20:07

кирилл вышинский

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медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Русофобия является искусственно и целенаправленно созданной и распространяемой идеологией, которая обосновывает расчеловечивание и геноцид русского народа, российских граждан и всех кто считает себя русским или связывает себя с Россией. Об этом во время заседания Совбеза ООН по проблеме русофобии заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский.Он подчеркнул, что русофобия отрицает цивилизационный статус России, русской культуры и ее носителей. Русофобия – это демонстрация и навязывание неприязни, ненависти к русским, русскому народу, русской культуре, России и российскому гражданству. Они осуществляются публично в средствах массовой информации в сети интернет."Русофобия отрицает цивилизационный статус России и русской культуры и ее носителей. Русофобия искусственно и целенаправленно созданная и распространяемая идеология, которая обосновывает расчеловечивание и геноцид русского народа, советских и российских граждан, соотечественников, русскоязычных людей. Всех, кто считает себя русским или связывает себя так или иначе с Россией, от судьбы до простой симпатии к ней", – заявил Вышинский. Это поражение российских граждан, соотечественников, русскоязычных людей и всех кто относит себя к русской или российской идентичности в праве на жизнь, здоровье, достоинство, образование и свободу перемещение, собственность и культурное общение, добавил он.Член Совета по правам человека при президенте РФ привел несколько вопиющих примеров современной русофобии, когда в течение прошлого года в эфире украинских телеканалов звучали русофобские человеконенавистнические призывы: призывы расправляться с россиянами, уничтожая их семьи и детей, призывы кастрировать российских военнопленных, потому что "они тараканы, а не люди".Он также напомнил участникам заседания Совбеза ООН, что 13 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект заявления, которым предлагается официально называть политический режим России "рашизмом".Вышинский подчеркнул, что в качестве признаков этого придуманного на Украине явления депутаты выделяют так называемое "самовозвеличивание" России и россиян за счет якобы "насильственного угнетения и или отрицания существования других народов".Вышинский также указал, что по данным единственной переписи Украины в 2001 году, русских в стране было 17% или более 8 млн человек. По данным той же переписи, русский язык назвали родным почти треть населения страны или более 14 млн граждан Украины. При этом реальная языковая ситуация показывала, что в быту русский язык использует еще большее число людей. Так, по данным проведенных на Украине социсследований 2020 года, "постоянно" или "более-менее постоянно" по русском языке говорят 53% всех опрошенных. Таким образом русский – второй язык общения в стране. А русские – вторая по численности национальная община на Украине.В завершение он подчеркнул, что русофобская идеология стала основанием для практики широкого применения в разных сферах. И по глубинному замыслу ее авторов должна не только возбуждать ненависть, но и привести к уничтожению всех русских и русскоязычных, включая членов их семей и детей. К этому прямо призывают в украинском телеэфире, интернет-пространстве и социальных сетях, резюмировал Вышинский.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев Под покровом ночи: во Львове снесли стелу Монумента славы советским воинам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, оон, совет безопасности оон, политика, россия, новости, медиагруппа "россия сегодня"