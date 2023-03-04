https://crimea.ria.ru/20230304/otravlenie-skripaley-ili-pyat-let-antirossiyskoy-kampanii-londona-1127348079.html

"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона

"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона - РИА Новости Крым, 04.03.2023

"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона

Москва по-прежнему настаивает на объективном расследовании инцидента с "отравлением" Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, который власти Великобритании... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T16:29

2023-03-04T16:29

2023-03-04T16:47

великобритания

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

происшествия

в мире

дело скрипалей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Москва по-прежнему настаивает на объективном расследовании инцидента с "отравлением" Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, который власти Великобритании "использовали для преднамеренного осложнения двусторонних отношений". Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что с того момента прошло пять лет. И все это время Лондон отказывается сотрудничать в расследовании этого происшествия.Представитель МИД подчеркнула, что российская сторона настаивает на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. И требует от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к гражданам России."Намерены и далее последовательно добиваться установления правды на фоне явных несостыковок британской позиции", - подчеркнула Захарова.Обвинение как подготовка к конфронтацииЗа пять лет ситуация вокруг дела Скрипалей превратилась в один из элементов всеобъемлющего антироссийского курса Лондона, заявили в посольстве России в Лондоне. События 2018-го были "лишь пробным шаром в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", отметили в дипмиссии.По прошествии лет Британия так и не установила истинные обстоятельства случившегося, заключили в представительстве.Британия забылаИ пока российская сторона продолжает настаивать на расследовании инцидента, который изначально приобрел явный политический окрас, в Лондоне сегодня о нем даже не вспоминают, отмечет политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.Прокомментировал пятилетнюю годовщину в Солсбери и публицист Армен Гаспарян."Ровно пять лет назад Солсбери перестало ассоциироваться с прекрасной пластинкой Uriah Heep. Теперь это место мученической гибели кота Скрипаля. Помянем жертву демократии", - написал он в своем Telegram-канале."Отравление" Скрипалей4 марта 2018 года в английском городе Солсбери, согласно утверждениям британских властей, якобы были отравлены осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент спровоцировал международный скандал.Во время прохождения службы в Вооруженных силах России с середины 1990-х годов Сергея Скрипаля завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за передачу британской разведслужбе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе. В 2010 году был помилован и обменян вместе с двумя осужденными за шпионаж на задержанных в США нелегальных резидентов российской службы внешней разведки. Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании и стал работать на британские спецслужбы. Жил в Солсбери. У Сергея Скрипаля двойное гражданство – российское и британское, у его дочери Юлии – только российское.После "отравления" Скрипалей полиция сообщила, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". Расследованием занялось контртеррористическое управление полиции Лондона, однако инцидент не рассматривается как террористический акт. По заявлению Великобритании, Скрипалей якобы отравили веществом А234, разработанным в рамках советской программы "Новичок", в связи с чем Лондон сразу же бездоказательные обвинил Москву в причастности к произошедшему.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к этому и призывала Британию к расследованию происшествия. Однако даже без результатов расследования инцидента Запад обозначил свою позицию – и всего через несколько месяцев после происшествия Госдеп США заявил о новых санкций против России из-за якобы использования химоружия в Солсбери.В начале сентября 2018 года Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству. Позже оба мужчины дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Они сообщили, что работают в фитнес-индустрии, отвергли свою причастность к "отравлению" Скрипалей, а в Солсбери тогда были как туристы.Сергей и Юлия Скрипали прошли лечение, выписались, но какое-то время находились под наблюдением врачей и охраны. А в июне 2020 года ряд СМИ сообщил, что Скрипали сменили личности и переехали в Новую Зеландию.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая часть сериала про Скрипалей: сюжетный поворот к УкраинеФиаско: британские эксперты не нашли российского следа в "деле Скрипаля"Новый случай в Солсбери: из-за "неизвестного вещества" двое попали в больницу

https://crimea.ria.ru/20181003/1115321382.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, происшествия, в мире, дело скрипалей