https://crimea.ria.ru/20221124/naemniki-iz-54-stran-mira-voyuyut-na-storone-vsu---sledkom-1125530050.html

Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком

Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком

На стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T16:27

2022-11-24T16:27

2022-11-24T16:41

ск рф (следственный комитет российской федерации)

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В отборе иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима задействованы сотрудники посольств Украины за рубежом, иностранные госорганы и общественные организации, акцентировали в силовом ведомстве.Прием иностранцев и лиц без гражданства в ряды ВСУ был легализован указом экс-президента Украины Порошенко еще в 2016 году, напомнили в Следкоме. По мнению ведомства, этот факт "может свидетельствовать о планировании руководством Украины нападения на ЛДНР".Иностранные наемники служат в "Интернациональном легионе территориальной обороны Украины" в составе ВСУ. Они получают зарплату и могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, заметили в СК."Это направлено на увеличение численности ВСУ и легализацию наемничества", – констатировали в российском ведомстве.Вместе с тем Следком РФ фиксирует факты оказания военной помощи при подготовке личного состава ВСУ со стороны военных специалистов из США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши и Литвы."В ходе допросов пленных получены сведения о наличии в составе ВФУ граждан Великобритании и Швеции, обучавших оказанию первой медицинской помощи", – уточнили в СК.Ранее в Следственном комитете РФ заявили о проведении проверки информации о массовых казнях мирных жителей Херсона и Харьковской области ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", украина, специальная военная операция рф на украине