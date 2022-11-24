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Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком
Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком
На стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T16:27
2022-11-24T16:41
ск рф (следственный комитет российской федерации)
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.В отборе иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима задействованы сотрудники посольств Украины за рубежом, иностранные госорганы и общественные организации, акцентировали в силовом ведомстве.Прием иностранцев и лиц без гражданства в ряды ВСУ был легализован указом экс-президента Украины Порошенко еще в 2016 году, напомнили в Следкоме. По мнению ведомства, этот факт "может свидетельствовать о планировании руководством Украины нападения на ЛДНР".Иностранные наемники служат в "Интернациональном легионе территориальной обороны Украины" в составе ВСУ. Они получают зарплату и могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, заметили в СК."Это направлено на увеличение численности ВСУ и легализацию наемничества", – констатировали в российском ведомстве.Вместе с тем Следком РФ фиксирует факты оказания военной помощи при подготовке личного состава ВСУ со стороны военных специалистов из США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши и Литвы."В ходе допросов пленных получены сведения о наличии в составе ВФУ граждан Великобритании и Швеции, обучавших оказанию первой медицинской помощи", – уточнили в СК.Ранее в Следственном комитете РФ заявили о проведении проверки информации о массовых казнях мирных жителей Херсона и Харьковской области ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", украина, специальная военная операция рф на украине
Наемники из 54 стран мира воюют на стороне ВСУ - Следком

СК РФ: на стороне киевского режима в боевых действиях участвуют наемники из 54 стран мира

16:27 24.11.2022 (обновлено: 16:41 24.11.2022)
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
Военные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. На стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В отборе иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима задействованы сотрудники посольств Украины за рубежом, иностранные госорганы и общественные организации, акцентировали в силовом ведомстве.
"Зафиксировано участие около тысячи наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части - Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва", – говорится в сообщении.
Прием иностранцев и лиц без гражданства в ряды ВСУ был легализован указом экс-президента Украины Порошенко еще в 2016 году, напомнили в Следкоме. По мнению ведомства, этот факт "может свидетельствовать о планировании руководством Украины нападения на ЛДНР".
Иностранные наемники служат в "Интернациональном легионе территориальной обороны Украины" в составе ВСУ. Они получают зарплату и могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, заметили в СК.
"Это направлено на увеличение численности ВСУ и легализацию наемничества", – констатировали в российском ведомстве.
Вместе с тем Следком РФ фиксирует факты оказания военной помощи при подготовке личного состава ВСУ со стороны военных специалистов из США, Великобритании, Канады, Грузии, Румынии, Польши и Литвы.
"В ходе допросов пленных получены сведения о наличии в составе ВФУ граждан Великобритании и Швеции, обучавших оказанию первой медицинской помощи", – уточнили в СК.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили о проведении проверки информации о массовых казнях мирных жителей Херсона и Харьковской области ВСУ.
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