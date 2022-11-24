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СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона
СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона - РИА Новости Крым, 24.11.2022
СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона
Информацию о расправах ВСУ над мирным населением Херсона и Харьковской области проверит Следственный комитет Российской Федерации. РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T10:47
2022-11-24T10:47
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
херсонская область
украина
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Информацию о расправах ВСУ над мирным населением Херсона и Харьковской области проверит Следственный комитет Российской Федерации."Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", – сообщает пресс-служба ведомства.Проверке подлежит опубликованная в социальных сетях информация о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области. Кроме того, следователи проверят сообщения об убийствах жителей Херсона, чьи дети были эвакуированы в Крым.Ранее депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных.
https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
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конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", херсонская область, украина, ск рф (следственный комитет российской федерации)
СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона

СК РФ проверит информацию о массовых казнях жителей Херсона и Харьковской области ВСУ

10:47 24.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Информацию о расправах ВСУ над мирным населением Херсона и Харьковской области проверит Следственный комитет Российской Федерации.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", – сообщает пресс-служба ведомства.
Проверке подлежит опубликованная в социальных сетях информация о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области. Кроме того, следователи проверят сообщения об убийствах жителей Херсона, чьи дети были эвакуированы в Крым.
"Людей также задерживают за получение гуманитарной помощи из России, за работу на российских предприятиях, за получение документов российского образца", – перечислили в ведомстве.
Ранее депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных.
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