https://crimea.ria.ru/20221124/sk-rf-proverit-informatsiyu-o-raspravakh-vsu-nad-mirnymi-zhitelyami-khersona-1125521278.html

СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона

СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона - РИА Новости Крым, 24.11.2022

СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона

Информацию о расправах ВСУ над мирным населением Херсона и Харьковской области проверит Следственный комитет Российской Федерации. РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T10:47

2022-11-24T10:47

2022-11-24T10:47

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

херсонская область

украина

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Информацию о расправах ВСУ над мирным населением Херсона и Харьковской области проверит Следственный комитет Российской Федерации."Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооруженными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", – сообщает пресс-служба ведомства.Проверке подлежит опубликованная в социальных сетях информация о казнях мирных граждан в Малой Рогани Харьковской области. Кроме того, следователи проверят сообщения об убийствах жителей Херсона, чьи дети были эвакуированы в Крым.Ранее депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных.

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

херсонская область

украина

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конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", херсонская область, украина, ск рф (следственный комитет российской федерации)