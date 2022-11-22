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Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных

Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T12:09

2022-11-22T12:09

2022-11-22T12:13

государственная дума рф

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.Документ подготовлен профильными комитетами по обороне и международным делам.Кроме того, парламентарии призвали "коллективный Запад" отказаться от поддержки "неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую в 1984 году.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.МИД России потребовал от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими пленными.В свою очередь глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также призвал расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия сама будет заниматься поисками убийц они, по его словам, должны понести наказание.

https://crimea.ria.ru/20221118/minoborony-rf-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-rasstrela-rossiyskikh-plennykh-1125438289.html

https://crimea.ria.ru/20221120/v-oon-izuchayut-video-s-kaznyu-rossiyskikh-voennoplennykh-1125459476.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", специальная военная операция рф на украине, политика, в мире, украина