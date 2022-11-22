Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221122/gosduma-prinyala-zayavlenie-v-svyazi-s-rasstrelom-vsu-rossiyskikh-voennykh-1125491544.html
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T12:09
2022-11-22T12:13
государственная дума рф
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
специальная военная операция рф на украине
политика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120931000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5db264643da0a12378614a1fefbca1be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.Документ подготовлен профильными комитетами по обороне и международным делам.Кроме того, парламентарии призвали "коллективный Запад" отказаться от поддержки "неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую в 1984 году.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.МИД России потребовал от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими пленными.В свою очередь глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также призвал расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия сама будет заниматься поисками убийц они, по его словам, должны понести наказание.
https://crimea.ria.ru/20221118/minoborony-rf-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-rasstrela-rossiyskikh-plennykh-1125438289.html
https://crimea.ria.ru/20221120/v-oon-izuchayut-video-s-kaznyu-rossiyskikh-voennoplennykh-1125459476.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120931000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e116a7b8354f95df024e1a7c98e92e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", специальная военная операция рф на украине, политика, в мире, украина
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных

Госдума обратилась к парламентам мира из-за казни украинскими военными российских пленных

12:09 22.11.2022 (обновлено: 12:13 22.11.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Баранов / Перейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ
Вывеска на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Документ подготовлен профильными комитетами по обороне и международным делам.

"Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей", — говорится в тексте проекта постановления.

Кроме того, парламентарии призвали "коллективный Запад" отказаться от поддержки "неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".
Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую в 1984 году.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:35
Минобороны РФ сделало заявление по поводу расстрела российских пленных
Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
МИД России потребовал от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими пленными.
В свою очередь глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также призвал расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия сама будет заниматься поисками убийц они, по его словам, должны понести наказание.
Флаг ООН
20 ноября, 18:40
В ООН изучают видео с казнью российских военнопленных
 
Государственная Дума РФКонфликт в Чонгаре между бойцами ВСУ и членами организации "Аскер"Специальная военная операция РФ на УкраинеПолитикаВ миреУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области
12:09Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
12:01Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
11:30Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
10:56Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев
10:43Крымчанин присвоил себе наследство знакомого
10:33Россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки
10:24Эксперт оценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружений с НАТО
10:18Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
10:03Сербия и Косово не согласовали решение о деэскалации
10:01Дождь, ветер и волны: на Керченской переправе действует штормовое
09:41Серьезные повреждения и нерадиационная утечка: итог визита МАГАТЭ на ЗАЭС
09:31Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт
09:15Часть набережной Алушты закроют на ремонт по гарантии
08:56Что делать при аллергии на холод – советы эксперта
08:46Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение
08:23В Крыму временно изменят расписание электричек
07:54Седьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории
07:38Битва за свет: хроники крымского блэкаута
07:24Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров
Лента новостейМолния