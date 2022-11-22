https://crimea.ria.ru/20221122/gosduma-prinyala-zayavlenie-v-svyazi-s-rasstrelom-vsu-rossiyskikh-voennykh-1125491544.html
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T12:09
2022-11-22T12:09
2022-11-22T12:13
государственная дума рф
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
специальная военная операция рф на украине
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.Документ подготовлен профильными комитетами по обороне и международным делам.Кроме того, парламентарии призвали "коллективный Запад" отказаться от поддержки "неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую в 1984 году.Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.МИД России потребовал от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими пленными.В свою очередь глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также призвал расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия сама будет заниматься поисками убийц они, по его словам, должны понести наказание.
https://crimea.ria.ru/20221118/minoborony-rf-sdelalo-zayavlenie-po-povodu-rasstrela-rossiyskikh-plennykh-1125438289.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", специальная военная операция рф на украине, политика, в мире, украина
Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
Госдума обратилась к парламентам мира из-за казни украинскими военными российских пленных
12:09 22.11.2022 (обновлено: 12:13 22.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы России приняли заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных и призвали парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Документ подготовлен профильными комитетами по обороне и международным делам.
"Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей", — говорится в тексте проекта постановления.
Кроме того, парламентарии призвали "коллективный Запад" отказаться от поддержки "неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе".
Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятую в 1984 году.
Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. По данным ряда СМИ и военных корреспондентов, военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке ДНР.
В Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
МИД России потребовал
от международных организаций осудить и тщательно расследовать жестокую расправу военнослужащих ВСУ над российскими пленными.
В свою очередь глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак также призвал расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил
, что Россия сама будет заниматься поисками убийц они, по его словам, должны понести наказание.