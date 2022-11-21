https://crimea.ria.ru/20221121/rossiya-zaymetsya-poiskami-ubiyts-rossiyskikh-voennoplennykh---peskov-1125466678.html

Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков

Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков

Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных, они должны понести наказание. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T13:00

2022-11-21T13:00

2022-11-21T13:03

дмитрий песков

специальная военная операция рф на украине

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111624/98/1116249889_0:232:2819:1818_1920x0_80_0_0_0c9eb03841a7fe3a1930e954f1372a60.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных, они должны понести наказание. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.

https://crimea.ria.ru/20221119/v-oon-otreagirovali-na-soobscheniya-ob-ubiystve-rossiyskikh-voennoplennykh-1125442528.html

https://crimea.ria.ru/20221118/mid-trebuet-mezhdunarodnogo-rassledovaniya-kazni-rossiyskikh-plennykh-1125440554.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине, происшествия