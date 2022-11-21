https://crimea.ria.ru/20221121/rossiya-zaymetsya-poiskami-ubiyts-rossiyskikh-voennoplennykh---peskov-1125466678.html
Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков
Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков
Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных, они должны понести наказание. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T13:00
2022-11-21T13:00
2022-11-21T13:03
дмитрий песков
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных, они должны понести наказание. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20221119/v-oon-otreagirovali-na-soobscheniya-ob-ubiystve-rossiyskikh-voennoplennykh-1125442528.html
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине, происшествия
Россия займется поисками убийц российских военнопленных - Песков
Песков заявил, что Россия сама займется поиском убийц российских военнопленных
13:00 21.11.2022 (обновлено: 13:03 21.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Россия сама будет заниматься поисками убийц российских военнопленных, они должны понести наказание. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
"Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны", - сказал он.
Ранее Минобороны РФ заявило
, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.