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В районе Туапсе произошло землетрясение
В районе Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В районе Туапсе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T11:41
2024-07-27T11:41
2024-07-27T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет, сообщили в администрации Туапсинского района.Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях нет.Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение
https://crimea.ria.ru/20240722/u-beregov-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1139043390.html
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землетрясение, землетрясение в черном море, сейсмология, происшествия, новости, туапсе, краснодарский край
В районе Туапсе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе
11:41 27.07.2024 (обновлено: 11:43 27.07.2024)