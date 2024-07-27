Рейтинг@Mail.ru
В районе Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240727/v-rayone-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1139164152.html
В районе Туапсе произошло землетрясение
В районе Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В районе Туапсе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T11:41
2024-07-27T11:43
землетрясение
землетрясение в черном море
сейсмология
происшествия
новости
туапсе
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_0:53:1516:906_1920x0_80_0_0_50be1af955d4a10471bfaa4fd1830210.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет, сообщили в администрации Туапсинского района.Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях нет.Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение
https://crimea.ria.ru/20240722/u-beregov-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1139043390.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_133:0:1462:997_1920x0_80_0_0_39923f938c4a427c272f3cbf58866b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, землетрясение в черном море, сейсмология, происшествия, новости, туапсе, краснодарский край
В районе Туапсе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе

11:41 27.07.2024 (обновлено: 11:43 27.07.2024)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет, сообщили в администрации Туапсинского района.
"В Туапсинском районе сегодня в 9 часов 34 минуты произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Эпицентр находился в море, между Туапсе и Лазаревским, в 40 километрах от берега на глубине 5 километров", - говорится в сообщении со ссылкой на сообщение Обнинского сейсмологического Центра.
Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.
В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясение произошло в Турции
Мощное землетрясение произошло у побережья Венесуэлы
Возле Фукусимы произошло землетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
22 июля, 12:12
У берегов Сочи произошло землетрясение
 
ЗемлетрясениеЗемлетрясение в Черном мореСейсмологияПроисшествияНовостиТуапсеКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Пляжи Ялты закрыты из-за шторма
12:35"Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса
12:25В Симферополе водитель маршрутки насмерть сбил женщину
12:12На Крым надвигается шквал с градом - объявлено штормовое предупреждение
11:49Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий
11:41В районе Туапсе произошло землетрясение
11:13Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВО
10:504 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ
10:22Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорах
10:03Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно
09:51Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
09:50Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник
09:44Киевский режим убивает русских детей осознанно – Аксенов
09:10Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания
09:03В Евпатории снова горит полигон ТБО
08:47США не помогут: сценарий завершения конфликта на Украине лишь один
08:09В Симферополе автобусы меняют схему движения
07:46Какая помощь нужна фронту
07:03Город 25 веков – в Феодосии растет число туристов
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Лента новостейМолния