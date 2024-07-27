https://crimea.ria.ru/20240727/v-rayone-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1139164152.html

В районе Туапсе произошло землетрясение

В районе Туапсе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В районе Туапсе произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T11:41

2024-07-27T11:41

2024-07-27T11:43

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туапсинском районе, эпицентр находился в море в 40 километрах от берега, информации о пострадавших и разрушений нет, сообщили в администрации Туапсинского района.Отмечается, что информации о пострадавших и разрушениях нет.Ранее сообщалось, что 22 июля подземные толчки ощущались в районе Сочи. А 7 июля между Сочи и Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки ощутили жители ближайших населенных пунктов – в Головинке, Якорной Щели, Беранде и других.В апреле в море у берега Туапсе также фиксировалось землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в полутора километрах в море. Толчок произошел на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение произошло в ТурцииМощное землетрясение произошло у побережья ВенесуэлыВозле Фукусимы произошло землетрясение

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туапсе

краснодарский край

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