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Возле Фукусимы произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Возле Фукусимы произошло землетрясение
Возле Фукусимы произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Возле Фукусимы произошло землетрясение
У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T09:36
2024-06-23T09:36
япония
фукусима
новости
землетрясение
стихия
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего толчки ощущались в 12 префектурах.Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях к этому часу также не поступала.Накануне о землетрясении в турецкой провинции Малатья на востоке страны сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Неделю назад землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Перу.13 июня замлетрясение мощностью 5,9 балла произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. В Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов.В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе – магнитудой 4,8.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определяют силу землетрясений - инфографикаЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20220205/v-krymu-otkryli-novyy-metod-predskazyvat-zemletryaseniya-1122281066.html
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япония, фукусима, новости, землетрясение, стихия, происшествия, в мире
Возле Фукусимы произошло землетрясение

Возле Фукусимы произошло землетрясение

09:36 23.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. У берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 4,9, пишет РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего толчки ощущались в 12 префектурах.
Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях к этому часу также не поступала.
Накануне о землетрясении в турецкой провинции Малатья на востоке страны сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Глубина очага землетрясения составила 10,96 километра. Неделю назад землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Перу.
13 июня замлетрясение мощностью 5,9 балла произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. В Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов.
В конце мая на Камчатке произошли сразу два землетрясения. Первое в акватории Тихого океана произошло на глубине 44 км, его магнитуда составила 4,6. Второе – магнитудой 4,8.
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