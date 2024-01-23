https://crimea.ria.ru/20240123/kak-opredelyayut-silu-zemletryaseniy---infografika-1134413296.html
Как определяют силу землетрясений - инфографика
Как определяют силу землетрясений - инфографика - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Как определяют силу землетрясений - инфографика
С началом 2024 года в мире участились землетрясения. Первое в наступившем году произошло на третьей минуте нового года, 1 января на Камчатке. Затем была большая РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T20:57
2024-01-23T20:57
2024-01-23T20:57
инфографика
землетрясение
наука и технологии
земля
сейсмология
общество
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С началом 2024 года в мире участились землетрясения. Первое в наступившем году произошло на третьей минуте нового года, 1 января на Камчатке. Затем была большая серия подземных толков в Японии, Китае, других регионах. 22 января землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.О том, что означает магнитуда землетрясения - в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:110 человек погибли в результате серий землетрясений в ЯпонииСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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землетрясение, наука и технологии, земля, сейсмология, общество
Как определяют силу землетрясений - инфографика
О чем говорит магнитуда землетрясений - инфографика