https://crimea.ria.ru/20240123/kak-opredelyayut-silu-zemletryaseniy---infografika-1134413296.html

Как определяют силу землетрясений - инфографика

Как определяют силу землетрясений - инфографика - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Как определяют силу землетрясений - инфографика

С началом 2024 года в мире участились землетрясения. Первое в наступившем году произошло на третьей минуте нового года, 1 января на Камчатке. Затем была большая РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T20:57

2024-01-23T20:57

2024-01-23T20:57

инфографика

землетрясение

наука и технологии

земля

сейсмология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9672fdd257183d7ee2b09f067c9b4b98.jpg

С началом 2024 года в мире участились землетрясения. Первое в наступившем году произошло на третьей минуте нового года, 1 января на Камчатке. Затем была большая серия подземных толков в Японии, Китае, других регионах. 22 января землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.О том, что означает магнитуда землетрясения - в инфографике РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:110 человек погибли в результате серий землетрясений в ЯпонииСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

https://crimea.ria.ru/20240123/zemletryasenie-v-kazakhstane-vyroslo-chislo-postradavshikh-1134390863.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, наука и технологии, земля, сейсмология, общество