https://crimea.ria.ru/20240106/110-chelovek-pogibli-v-rezultate-seriy-zemletryaseniy-v-yaponii-1134016434.html
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии - РИА Новости Крым, 06.01.2024
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
После серии мощных землетрясений в Японии число погибших выросло до 110, сообщило агентство Киодо. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T08:45
2024-01-06T08:45
2024-01-06T08:45
япония
землетрясение
в мире
происшествия
новости
стихия
сейсмология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134016544_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2679d286de73de077e991066e803cf85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных землетрясений в Японии число погибших выросло до 110, сообщило агентство Киодо.16 новых случаев смерти были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу, около 100 человек оказались заблокированными под обрушившимися зданиями.По данным префектуры, по состоянию на 8 часов утра 6 января в городе Вадзима местонахождение 211 человек остается неизвестным. В поисках участвуют более 5400 человек. Сообщается, что около 66 тысяч домохозяйств в 14 городах префектуры Исикава остались без водоснабжения, около 24 тыс. домов - без электричества.Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.После этого сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныУдар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС
япония
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134016544_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_6d8397e4a006c9c6eece931b94dd4e29.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, землетрясение, в мире, происшествия, новости, стихия, сейсмология, общество
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 110 человек