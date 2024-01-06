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110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии - РИА Новости Крым, 06.01.2024
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии
После серии мощных землетрясений в Японии число погибших выросло до 110, сообщило агентство Киодо. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T08:45
2024-01-06T08:45
япония
землетрясение
в мире
происшествия
новости
стихия
сейсмология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных землетрясений в Японии число погибших выросло до 110, сообщило агентство Киодо.16 новых случаев смерти были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу, около 100 человек оказались заблокированными под обрушившимися зданиями.По данным префектуры, по состоянию на 8 часов утра 6 января в городе Вадзима местонахождение 211 человек остается неизвестным. В поисках участвуют более 5400 человек. Сообщается, что около 66 тысяч домохозяйств в 14 городах префектуры Исикава остались без водоснабжения, около 24 тыс. домов - без электричества.Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.После этого сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымСильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весныУдар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭС
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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япония, землетрясение, в мире, происшествия, новости, стихия, сейсмология, общество
110 человек погибли в результате серий землетрясений в Японии

Число жертв землетрясений в Японии выросло до 110 человек

08:45 06.01.2024
 
© AFP 2023 / PHILIP FONGПоследствия сильного землетрясения в Японии
Последствия сильного землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / PHILIP FONG
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. После серии мощных землетрясений в Японии число погибших выросло до 110, сообщило агентство Киодо.
16 новых случаев смерти были подтверждены в городах Вадзима и Анамидзу, около 100 человек оказались заблокированными под обрушившимися зданиями.
По данным префектуры, по состоянию на 8 часов утра 6 января в городе Вадзима местонахождение 211 человек остается неизвестным. В поисках участвуют более 5400 человек.
Сообщается, что около 66 тысяч домохозяйств в 14 городах префектуры Исикава остались без водоснабжения, около 24 тыс. домов - без электричества.
Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.
После этого сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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ЯпонияЗемлетрясениеВ миреПроисшествияНовостиСтихияСейсмологияОбщество
 
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