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Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны - РИА Новости Крым, 02.01.2024
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Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны
Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны
Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T18:16
2024-01-02T18:16
турция
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землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haber Global.Профессор рассказал, что складывается необычная ситуация. По его словам, землетрясения силой 4 балла не являются сильными, но в разных частях страны происходят толчки силой более 4 баллов, и такие землетрясения заставляют людей "вздрагивать".6 и 7 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения
https://crimea.ria.ru/20230818/turtsiya-stoit-na-poroge-silnykh--zemletryaseniy---seysmolog-1130801660.html
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60
турция, мнения, в мире, землетрясение, стихия
Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны

Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал ученый-геофизик

18:16 02.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haber Global.

"Так или иначе, я думаю, что до весны мы увидим землетрясение. Но я не знаю, где оно произойдет в данный момент. К сожалению, картина получается примерно такая. Она показывает, что напряжение особенно возрастает в Анатолии", – приводит слова ученого телеканал Haber Global.

Профессор рассказал, что складывается необычная ситуация. По его словам, землетрясения силой 4 балла не являются сильными, но в разных частях страны происходят толчки силой более 4 баллов, и такие землетрясения заставляют людей "вздрагивать".

"Если накопится напряжение, достаточное для разрыва коры, то можно ожидать землетрясение силой около 7 баллов. Невозможно назвать сроки. Конечно, было бы неправильно ожидать сильного землетрясения после каждого толчка магнитудой 4. Но с точки зрения геофизики это говорит нам: "Я иду!" – подчеркнул ученый.

6 и 7 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
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