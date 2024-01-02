Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны
Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал ученый-геофизик
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haber Global.
"Так или иначе, я думаю, что до весны мы увидим землетрясение. Но я не знаю, где оно произойдет в данный момент. К сожалению, картина получается примерно такая. Она показывает, что напряжение особенно возрастает в Анатолии", – приводит слова ученого телеканал Haber Global.
Профессор рассказал, что складывается необычная ситуация. По его словам, землетрясения силой 4 балла не являются сильными, но в разных частях страны происходят толчки силой более 4 баллов, и такие землетрясения заставляют людей "вздрагивать".
"Если накопится напряжение, достаточное для разрыва коры, то можно ожидать землетрясение силой около 7 баллов. Невозможно назвать сроки. Конечно, было бы неправильно ожидать сильного землетрясения после каждого толчка магнитудой 4. Но с точки зрения геофизики это говорит нам: "Я иду!" – подчеркнул ученый.
6 и 7 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
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