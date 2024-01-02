https://crimea.ria.ru/20240102/silnoe-zemletryasenie-sprognozirovali-v-turtsii-do-vesny-1133959740.html

Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны

Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны - РИА Новости Крым, 02.01.2024

Сильное землетрясение спрогнозировали в Турции до весны

Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал РИА Новости Крым, 02.01.2024

2024-01-02T18:16

2024-01-02T18:16

2024-01-02T18:16

турция

мнения

в мире

землетрясение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Сильное землетрясение в Турции до весны спрогнозировал турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Haber Global.Профессор рассказал, что складывается необычная ситуация. По его словам, землетрясения силой 4 балла не являются сильными, но в разных частях страны происходят толчки силой более 4 баллов, и такие землетрясения заставляют людей "вздрагивать".6 и 7 февраля прошлого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияПочему ученые не могут предсказать землетрясения

https://crimea.ria.ru/20230818/turtsiya-stoit-na-poroge-silnykh--zemletryaseniy---seysmolog-1130801660.html

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турция, мнения, в мире, землетрясение, стихия