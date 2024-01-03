https://crimea.ria.ru/20240103/bolshe-chem-za-tri-goda-svyshe-500-tolchkov-proizoshli-v-yaponii-za-dva-dnya-1133968533.html

Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дня

Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дня - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дня

После мощного землетрясения в Японии 1 января в районе полуострова Ното в префектуре Исикава сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Это рекордный... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T13:00

2024-01-03T13:00

2024-01-03T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. После мощного землетрясения в Японии 1 января в районе полуострова Ното в префектуре Исикава сейсмологи зафиксировали еще 521 подземный толчок. Это рекордный показатель, который превышает общее число толчков в этом регионе за три года, пишет РИА Новости.По данным специалистов, с декабря 2020 года по декабрь 2023 года в данном регионе произошло всего 506 подземных толчка силой выше 1 балла. Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй, более мощный, удар магнитудой 7,6 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще 8 минут произошло землетрясение магнитудой 6,1.В некоторых регионов на западном побережье Японии была объявлена угроза большого цунами. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Было остановлено движение скоростных поездов. По данным японских СМИ, известно об ущербе не менее 110 зданий. Сбоев в работе АЭС не зафиксировано.По последним данным, в результате погибли не менее 65 человек, свыше 100 пострадали. Однако это число еще продолжит расти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни.Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Читайте также на РИА Новости Крым:Не менее 30 человек пострадали при землетрясениях в ЯпонииУдар стихии в Японии: 29 землетрясений и цунами на крупнейшей в мире АЭСУгроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке

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япония, стихия, землетрясение, сейсмология, в мире, происшествия, общество, новости