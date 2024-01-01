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Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке
Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке
Центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, в ряде районов включена система... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T11:46
2024-01-01T12:20
цунами
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сахалин
безопасность
новости
япония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, в ряде районов включена система оповещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.Отмечается, что силы и средства для ликвидации последствий прохождения волн цунами готовы к реагированию. Подчеркивается, что всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива необходимо покинуть побережье и укрыться на возвышенностях, высота которых составляет не менее 30-40 метров над уровнем моря. Кроме того, добавляется, что покидать укрытие можно только после отбоя тревоги цунами.Спасатели просят жителей региона сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи.Угроза цунами объявлена также во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.Серия "новогодних" землетрясений в миреПервый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила, по оценкам ученых, 7,6. Они произошли в Японском море. Только за час произошло 9 толчков, самый слабый из которых оценен в 4,3.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами.Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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цунами, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сахалин, безопасность, новости, япония
Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке

На Сахалине, во Владивостоке и Находке объявлена угроза цунами

11:46 01.01.2024 (обновлено: 12:20 01.01.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, в ряде районов включена система оповещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.

"Внимание! Объявлена тревога цунами! Первого января в 18.40 (сах) Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" объявлена тревога "цунами". Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина. В указанных районах включена система оповещения. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства для ликвидации последствий прохождения волн цунами готовы к реагированию. Подчеркивается, что всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива необходимо покинуть побережье и укрыться на возвышенностях, высота которых составляет не менее 30-40 метров над уровнем моря. Кроме того, добавляется, что покидать укрытие можно только после отбоя тревоги цунами.
Спасатели просят жителей региона сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи.
Угроза цунами объявлена также во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.
"Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра "Цунами", волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 мск)", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока.

Серия "новогодних" землетрясений в мире

Первый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила, по оценкам ученых, 7,6. Они произошли в Японском море. Только за час произошло 9 толчков, самый слабый из которых оценен в 4,3.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами.
Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.
По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.
О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.
Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.
Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
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ЦунамиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)СахалинБезопасностьНовостиЯпония
 
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