https://crimea.ria.ru/20240101/ugroza-tsunami-na-sakhaline---naselenie-evakuiruyut-1133944217.html

Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке

Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Угроза цунами на Сахалине, во Владивостоке и Находке

Центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, в ряде районов включена система... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T11:46

2024-01-01T11:46

2024-01-01T12:20

цунами

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

сахалин

безопасность

новости

япония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Центр цунами "Сахалинское УГМС" объявил угрозу цунами, под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья, в ряде районов включена система оповещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалину.Отмечается, что силы и средства для ликвидации последствий прохождения волн цунами готовы к реагированию. Подчеркивается, что всем находящимся в прибрежной части Татарского пролива необходимо покинуть побережье и укрыться на возвышенностях, высота которых составляет не менее 30-40 метров над уровнем моря. Кроме того, добавляется, что покидать укрытие можно только после отбоя тревоги цунами.Спасатели просят жителей региона сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи.Угроза цунами объявлена также во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.Серия "новогодних" землетрясений в миреПервый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила, по оценкам ученых, 7,6. Они произошли в Японском море. Только за час произошло 9 толчков, самый слабый из которых оценен в 4,3.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами.Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, сообщил оператор станции компания ТЕРСО. Как сообщает телеканал NHK, компания уточняет состояние станции.По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано.О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цунами, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сахалин, безопасность, новости, япония