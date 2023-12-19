https://crimea.ria.ru/20231219/zemletryasenie-v-kitae-chto-izvestno-o-kolichestve-zhertv-1133639730.html

Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших

Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших

Число погибших в результате землетрясения в Китае к утру вторника составляет более 100 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T06:54

2023-12-19T06:54

2023-12-19T07:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясения в Китае к утру вторника составляет более 100 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-западе Китая вечером в понедельник. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 раненых.Сообщается, что в районе эпицентра землетрясения в различной степени повреждены дома, нарушено водоснабжение и электроснабжение, разрушены дорогиМинистерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ранее ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.7 декабря в Азербайджане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Также в начале декабря сильное землетрясение произошло у берегов Вануату в Тихом океане, была объявлена угроза цунами. 4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано недалеко от Стамбула.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

китай

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, новости, в мире, землетрясение, стихия