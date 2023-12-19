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Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших
Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших
Число погибших в результате землетрясения в Китае к утру вторника составляет более 100 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T06:54
2023-12-19T07:05
китай
новости
в мире
землетрясение
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясения в Китае к утру вторника составляет более 100 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-западе Китая вечером в понедельник. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 раненых.Сообщается, что в районе эпицентра землетрясения в различной степени повреждены дома, нарушено водоснабжение и электроснабжение, разрушены дорогиМинистерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ранее ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.7 декабря в Азербайджане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Также в начале декабря сильное землетрясение произошло у берегов Вануату в Тихом океане, была объявлена угроза цунами. 4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано недалеко от Стамбула.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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китай, новости, в мире, землетрясение, стихия
Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших

В результате землетрясения в Китае погибли более 100 человек

06:54 19.12.2023 (обновлено: 07:05 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших в результате землетрясения в Китае к утру вторника составляет более 100 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-западе Китая вечером в понедельник. Ранее сообщалось о 86 погибших и 96 раненых.

"На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", – цитирует телевидение Китая РИА Новости.

Сообщается, что в районе эпицентра землетрясения в различной степени повреждены дома, нарушено водоснабжение и электроснабжение, разрушены дороги
Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ранее ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.
7 декабря в Азербайджане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Также в начале декабря сильное землетрясение произошло у берегов Вануату в Тихом океане, была объявлена угроза цунами. 4 декабря землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано недалеко от Стамбула.
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