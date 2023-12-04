https://crimea.ria.ru/20231204/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133289514.html

В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу

В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 04.12.2023

В Турции произошло землетрясение – что известно к этому часу

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T12:08

2023-12-04T12:08

2023-12-04T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр землетрясения находился в 37 километрах к северо-западу от провинции Бурса. При этом по данным регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда землетрясения составила 5,1"Эпицентр находился возле города Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше пяти километров", – цитирует сообщение РИА Новости.Уточняется, что как минимум три толчка ощущались около 10:43 по местному времени.1 декабря управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции сообщало о землетрясении магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались в провинции Малатья на востоке страны. Колебания земной поверхности фиксировались в 03.18 по местному времени в районе Акчадаг. Очаг землетрясения располагался на глубине семи километров.В конце ноября на Филиппинах семь человек погибли в результате мощного землетрясения. Толчки магнитудой 6,8 балла произошло в нескольких районах Минданао.А 13 ноября в провинции Бурдур на юго-западе Турции фиксировали подземные толчки силой 4,4 балла.9 ноября землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано на границе Турции и Сирии. Еще днем ранее подземные толчки силой 6,9 произошли в Тихом океане у побережья Индонезии. Одно из последних сильных землетрясений зарегистрировано 4 ноября в Непале. Тогда сила толчков достигала 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи жертв разрушительного землетрясения: что происходит АфганистанеРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, стамбул, новости, в мире, происшествия