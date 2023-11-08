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Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T08:52
2023-11-08T08:52
2023-11-08T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 10 км в 04:52 (07:52 по Москве). Очаг расположен в 500 км к северо-востоку от Дили, столицы Восточного Тимора, с населением в 150 тысяч, и в 341 км к юго-востоку от острова Амбон в Индонезии, где проживает 355 тысяч человек.Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.Одно из последних сильных землетрясений произошло 4 ноября в Непале. По оценкам специалистов, магнитуда толчков составила от 5,6 до 6,4. Погибли не менее 157 человек, пострадали 168.3 ноября землетрясение произошло в Греции. По данным сейсмологов, сила подземных толчков составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8.Сразу три землетрясения магнитудой до 6,4 были зафиксированы на территории Афганистана 7 октября, стихия унесла жизни свыше 2000 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одно за день: землетрясение произошло в АвстралииРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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новости, в мире, землетрясение, стихия, происшествия
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане у побережья Индонезии
08:52 08.11.2023 (обновлено: 09:23 08.11.2023)