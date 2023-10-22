https://crimea.ria.ru/20231022/esche-odno-za-den-zemletryasenie-proizoshlo-v-avstralii-1132247956.html
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T13:14
2023-10-22T13:14
2023-10-22T13:14
в мире
землетрясение
происшествия
общество
стихия
новости
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News.По данным СМИ, в результате подземных толчков повреждены жилые дома и постройки.Отмечается, что землетрясение произошло ранним утром 22 октября на юго-востоке Австралии в штате Виктория. Толчки ощущали жители от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. На данный момент данных о пострадавших нет. При этом, по данным РИА Новости, землетрясение в Австралии - довольно редкое явление. По данным сайта вещательной корпорации ABC, в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять аналогичных землетрясений магнитудой 5,0 и выше.Утром в воскресенье сообщалось о землетрясении в Непале. Его магнитуда достигала 5,2 балла. Подземные толки были зафиксированы в 04:54 по мск в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Афганистане произошло два сильных землетрясения подрядВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов ЯпонииНа Курилах произошло сильное землетрясение
австралия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, происшествия, общество, стихия, новости, австралия
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в Австралии, есть разрушения - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым.
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News
.
По данным СМИ, в результате подземных толчков повреждены жилые дома и постройки.
Отмечается, что землетрясение произошло ранним утром 22 октября на юго-востоке Австралии в штате Виктория. Толчки ощущали жители от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания.
На данный момент данных о пострадавших нет.
При этом, по данным РИА Новости, землетрясение в Австралии - довольно редкое явление. По данным сайта вещательной корпорации ABC, в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять аналогичных землетрясений магнитудой 5,0 и выше.
Утром в воскресенье сообщалось о землетрясении в Непале
. Его магнитуда достигала 5,2 балла. Подземные толки были зафиксированы в 04:54 по мск в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось.
Читайте также на РИА Новости Крым: