https://crimea.ria.ru/20231022/esche-odno-za-den-zemletryasenie-proizoshlo-v-avstralii-1132247956.html

Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии

Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News. РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T13:14

2023-10-22T13:14

2023-10-22T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News.По данным СМИ, в результате подземных толчков повреждены жилые дома и постройки.Отмечается, что землетрясение произошло ранним утром 22 октября на юго-востоке Австралии в штате Виктория. Толчки ощущали жители от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. На данный момент данных о пострадавших нет. При этом, по данным РИА Новости, землетрясение в Австралии - довольно редкое явление. По данным сайта вещательной корпорации ABC, в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять аналогичных землетрясений магнитудой 5,0 и выше.Утром в воскресенье сообщалось о землетрясении в Непале. Его магнитуда достигала 5,2 балла. Подземные толки были зафиксированы в 04:54 по мск в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Афганистане произошло два сильных землетрясения подрядВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов ЯпонииНа Курилах произошло сильное землетрясение

австралия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, землетрясение, происшествия, общество, стихия, новости, австралия