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Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T13:14
2023-10-22T13:14
в мире
землетрясение
происшествия
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австралия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News.По данным СМИ, в результате подземных толчков повреждены жилые дома и постройки.Отмечается, что землетрясение произошло ранним утром 22 октября на юго-востоке Австралии в штате Виктория. Толчки ощущали жители от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. На данный момент данных о пострадавших нет. При этом, по данным РИА Новости, землетрясение в Австралии - довольно редкое явление. По данным сайта вещательной корпорации ABC, в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять аналогичных землетрясений магнитудой 5,0 и выше.Утром в воскресенье сообщалось о землетрясении в Непале. Его магнитуда достигала 5,2 балла. Подземные толки были зафиксированы в 04:54 по мск в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Афганистане произошло два сильных землетрясения подрядВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов ЯпонииНа Курилах произошло сильное землетрясение
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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в мире, землетрясение, происшествия, общество, стихия, новости, австралия
Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в Австралии, есть разрушения - СМИ

13:14 22.10.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Об этом сообщил телеканал 9News.
По данным СМИ, в результате подземных толчков повреждены жилые дома и постройки.
Отмечается, что землетрясение произошло ранним утром 22 октября на юго-востоке Австралии в штате Виктория. Толчки ощущали жители от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания.
На данный момент данных о пострадавших нет.
При этом, по данным РИА Новости, землетрясение в Австралии - довольно редкое явление. По данным сайта вещательной корпорации ABC, в штате Виктория за всю историю наблюдений произошло всего пять аналогичных землетрясений магнитудой 5,0 и выше.
Утром в воскресенье сообщалось о землетрясении в Непале. Его магнитуда достигала 5,2 балла. Подземные толки были зафиксированы в 04:54 по мск в 65 километрах к западу от столицы страны - Катманду, где проживают 1,4 миллиона людей. Данных о разрушениях и пострадавших не приводилось.
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