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На Курилах произошло сильное землетрясение
На Курилах произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 29.09.2023
На Курилах произошло сильное землетрясение
Подземные толчки силой 5,7 были зарегистрированы в пятницу у побережья Курильских островов. Об этом со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T08:18
2023-09-29T08:18
2023-09-29T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Подземные толчки силой 5,7 были зарегистрированы в пятницу у побережья Курильских островов. Об этом со ссылкой на островной филиал Единой Геофизической службы РАН пишет РИА Новости.По информации сотрудников ГУ МЧС по Сахалинской области, подземные толчки силой до трех баллов ощущались населением города Курильска, а также сел Рейдово и Китовое на Итурупе.В настоящее время спецслужбы обследуют жилой фонд и объекты ЖКХ.По предварительной информации жертв и разрушений нет.Как ранее сообщал наццентр сейсмического мониторинга Грузии, в стране произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Его отголоски ощутили на себе и в Армении.Также неделю назад землетрясение магнитудой 4,6 было отмечено в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунамиВ Италии произошло сильное землетрясениеЧисло погибших от наводнения в Ливии может достигнуть 18-20 тысяч
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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камчатка, землетрясение, происшествия, общество, россия, новости
На Курилах произошло сильное землетрясение
У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7