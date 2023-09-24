В Грузии произошло землетрясение – что известно
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7 – его ощутили и в соседней Армении
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Его отголоски ощутили на себе и в Армении. Об этом утром в воскресенье сообщил Наццентр сейсмического мониторинга Грузии.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков распологался в шести километрах от столицы страны Тбилиси.
"По данным Спасательной службы МВД Армении, в эпицентре сила толчков составила 6 баллов, а само землетрясение почувствовали жители Лорийской и Тавушской областей (2-3 балла)", - пишет Sputnik Армения.
При этом подземные толчки ощутили и в соседней стране. К настоящему времени информации о возможных разрушениях или пострадавших нет.
Землетрясения в сентябре
В субботу, 23 сентября, землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
На западе от японского острова Мияко произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмологи исключили угрозу цунами.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько подземных толчков магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек.
Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. В Стамбуле после очередных подземных толчков магнитудой 5,0 начались реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости мечети Айя-София.
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