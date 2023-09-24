https://crimea.ria.ru/20230924/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie--chto-izvestno-1131627348.html

В Грузии произошло землетрясение – что известно

В Грузии произошло землетрясение – что известно - РИА Новости Крым, 24.09.2023

В Грузии произошло землетрясение – что известно

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Его отголоски ощутили на себе и в Армении. Об этом утром в воскресенье сообщил Наццентр сейсмического... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T08:57

2023-09-24T08:57

2023-09-24T08:57

грузия

армения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Его отголоски ощутили на себе и в Армении. Об этом утром в воскресенье сообщил Наццентр сейсмического мониторинга Грузии.Отмечается, что эпицентр подземных толчков распологался в шести километрах от столицы страны Тбилиси. При этом подземные толчки ощутили и в соседней стране. К настоящему времени информации о возможных разрушениях или пострадавших нет.Землетрясения в сентябреВ субботу, 23 сентября, землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.А 18 сентября подземные толчки были зафиксированы в Италии и Японии. В первом случае подземные толчки силой 5,1 балла произошли на севере Италии в 5,9 км к северо-западу от коммуны Марради в Тоскане. На западе от японского острова Мияко произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмологи исключили угрозу цунами.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько подземных толчков магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. Жертвами разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек.Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям. В Стамбуле после очередных подземных толчков магнитудой 5,0 начались реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости мечети Айя-София.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошло сильное землетрясениеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаРазрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, армения, землетрясение, в мире, сейсмология, новости, общество