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Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв
Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв
Несколько землетрясений произошли в Марокко в ночь на субботу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Количество погибших и... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T07:04
2023-09-09T07:04
марокко
африка
марракеш
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений произошли в Марокко в ночь на субботу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Количество погибших и раненных в результате подземных толчков исчисляется сотнями, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya.После землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко были зафиксированы еще по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3, сообщает EMSC. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут быть в течение ближайших часов и даже дней.
https://crimea.ria.ru/20230826/v-turtsii-gotovyatsya-k-razrushitelnomu-zemletryaseniyu--chto-izvestno-1130964041.html
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марокко, африка, марракеш, стихия, землетрясение, новости, в мире
Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв

EMSC: в Марокко произошли несколько землетрясений за ночь – сотни жертв

07:04 09.09.2023
 
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений произошли в Марокко в ночь на субботу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Количество погибших и раненных в результате подземных толчков исчисляется сотнями, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

"Жертвами землетрясения... стали 296 человек,... также пострадали 153 человека", говорится в сообщении агентства.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya.
© AP Photo Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители
Вышедшие на улицы после землетрясения жители - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители
После землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко были зафиксированы еще по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3, сообщает EMSC. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут быть в течение ближайших часов и даже дней.
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