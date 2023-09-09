https://crimea.ria.ru/20230909/moschnoe-zemletryasenie-v-marokko--sotni-zhertv-1131275681.html

Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв

Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв

Несколько землетрясений произошли в Марокко в ночь на субботу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Количество погибших и... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T07:04

2023-09-09T07:04

2023-09-09T07:04

марокко

африка

марракеш

стихия

землетрясение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений произошли в Марокко в ночь на субботу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Количество погибших и раненных в результате подземных толчков исчисляется сотнями, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya.После землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко были зафиксированы еще по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3, сообщает EMSC. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут быть в течение ближайших часов и даже дней.

https://crimea.ria.ru/20230826/v-turtsii-gotovyatsya-k-razrushitelnomu-zemletryaseniyu--chto-izvestno-1130964041.html

марокко

африка

марракеш

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марокко, африка, марракеш, стихия, землетрясение, новости, в мире