Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв
EMSC: в Марокко произошли несколько землетрясений за ночь – сотни жертв
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений произошли в Марокко в ночь на субботу, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Количество погибших и раненных в результате подземных толчков исчисляется сотнями, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
"Жертвами землетрясения... стали 296 человек,... также пострадали 153 человека", – говорится в сообщении агентства.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya.
© AP Photo Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители
© AP Photo Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители
После землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко были зафиксированы еще по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3, сообщает EMSC. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут быть в течение ближайших часов и даже дней.
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