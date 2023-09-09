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В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София
В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София - РИА Новости Крым, 09.09.2023
В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София
Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости начались в мечети Айя-Софии в Стамбуле, вход для верующих и туристов не ограничен, передает телеканал РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T17:09
2023-09-09T17:09
турция
стамбул
землетрясение
марокко
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости начались в мечети Айя-Софии в Стамбуле, вход для верующих и туристов не ограничен, передает телеканал Habertürk.Реставрационные работы стартовали в конце августа, теперь же начат второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения.В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения.На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети. Отмечается, что на посещении мечети туристами и верующими работы второго этапа реставраций не скажутся.В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://crimea.ria.ru/20230826/v-turtsii-gotovyatsya-k-razrushitelnomu-zemletryaseniyu--chto-izvestno-1130964041.html
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турция, стамбул, землетрясение, марокко, происшествия, общество, новости
В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София

В Стамбуле увеличивают сейсмоустойчивость мечети Айя-София

17:09 09.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на мечеть Айя-София (справа) и Новую мечеть в Стамбуле.
Вид на мечеть Айя-София (справа) и Новую мечеть в Стамбуле. - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости начались в мечети Айя-Софии в Стамбуле, вход для верующих и туристов не ограничен, передает телеканал Habertürk.
Реставрационные работы стартовали в конце августа, теперь же начат второй этап, сосредоточенный именно на укреплении здания с целью защиты от возможного мощного землетрясения.
В ходе реставрации уже создана электронная 3D-модель мечети и других зданий комплекса. Планируется очистка внешнего фасада, после этого вокруг минаретов возведут строительные леса и проведут работы по укреплению здания на случай землетрясения.
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На данный момент специалисты уже обновили отделку куполов мечети. Отмечается, что на посещении мечети туристами и верующими работы второго этапа реставраций не скажутся.
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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