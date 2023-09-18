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В Италии произошло сильное землетрясение

В Италии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В Италии произошло сильное землетрясение

Подземные толчки силой 5,1 балла зарегистрированы в понедельник на севере Италии. Об этом информирует Геологическая служба (USGS). РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T07:57

2023-09-18T07:57

2023-09-18T07:59

италия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Подземные толчки силой 5,1 балла зарегистрированы в понедельник на севере Италии. Об этом информирует Геологическая служба (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.10 по московскому времени. Эпицентр находился в 5,9 километра к северо-западу от коммуны Марради в Тоскане, здесь проживают почти 3,4 тысячи человек.Очаг залегал на глубине десять километров.К этому моменту информации о возможных жертвах и характере разрушений не поступало.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября: в 22.10 по времени UTC (1.10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Очаг залегал на глубине 10 километров. После, по данным EMSC, произошло еще несколько подземных толчков магнитудами: 4,8; 3,4; 3,2; 3,3. В минувший понедельник сообщалось, что жертвами этого разрушительного землетрясения стали больше 2,6 тысяч человек.В Стамбуле после очередных подземных толчков магнитудой 5,0, которые фиксировались в конце августа, начались реставрационные работы с целью усиления сейсмоустойчивости мечети Айя-Софии. При этом ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаРазрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человекаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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италия, землетрясение, происшествия, в мире, новости, общество, сейсмология