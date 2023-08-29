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Новое землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Новое землетрясение произошло в Турции
Новое землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Новое землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник рано утром в Турции. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T09:11
2023-08-29T09:11
турция
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землетрясение
стихия
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новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник рано утром в Турции. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмологического центра.Подземные толчки зафиксированы в 04.58 по местному времени (07.58 мск). Эпицентр располагался в 16 км к юго-юго-востоку от Кулу и в 101 километре к северо-западу от города Аксарай с населением 152 тысячи человек.По данным ведомства, очаг залегал на глубине 10 километров.На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. По информации сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 15 км к юго-западу от Малатьи. Данных о пострадавших также не было.В середине августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в АргентинеВ Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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турция, в мире, землетрясение, стихия, сейсмология, новости, происшествия
Новое землетрясение произошло в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

09:11 29.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник рано утром в Турции. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмологического центра.
Подземные толчки зафиксированы в 04.58 по местному времени (07.58 мск). Эпицентр располагался в 16 км к юго-юго-востоку от Кулу и в 101 километре к северо-западу от города Аксарай с населением 152 тысячи человек.
По данным ведомства, очаг залегал на глубине 10 километров.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. По информации сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 15 км к юго-западу от Малатьи. Данных о пострадавших также не было.
В середине августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.
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