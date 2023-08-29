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Новое землетрясение произошло в Турции

Новое землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Новое землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник рано утром в Турции. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T09:11

2023-08-29T09:11

2023-08-29T09:11

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник рано утром в Турции. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмологического центра.Подземные толчки зафиксированы в 04.58 по местному времени (07.58 мск). Эпицентр располагался в 16 км к юго-юго-востоку от Кулу и в 101 километре к северо-западу от города Аксарай с населением 152 тысячи человек.По данным ведомства, очаг залегал на глубине 10 километров.На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции. По информации сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 15 км к юго-западу от Малатьи. Данных о пострадавших также не было.В середине августа ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в АргентинеВ Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, землетрясение, стихия, сейсмология, новости, происшествия