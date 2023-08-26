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В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно
В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно - РИА Новости Крым, 26.08.2023
В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно
Землетрясения магнитудой 3,1 и 4,1 произошли на юге и юго-востоке Турции. Подземные толчки продолжаются уже неделю, власти страны готовятся к расселению порядка РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T14:51
2023-08-26T14:51
турция
землетрясение
стихия
в мире
новости
сейсмология
стамбул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 3,1 и 4,1 произошли на юге и юго-востоке Турции. Подземные толчки продолжаются уже неделю, власти страны готовятся к расселению порядка 600 тысяч домов, укрепляют мосты и автомагистрали.Землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,17 происходят в южных и юго-восточных провинциях Турции на протяжении недели, свидетельствуют данные Евразийского сейсмологического центра.Кроме того, в зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах.В субботу подземные толчки на юго-востоке страны ощущались дважды: магнитудой 3,7 в провинции Адыяман и магнитудой 4,1в провинции Кахраманмараш. В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км, во втором – на глубине 6,99 километра.В четверг 24 августа в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщали о землетрясении в районе Ешилюрт магнитудой 5 в провинции Малатья на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано 22 августа в провинции Кайсери на юге страны. А 21 августа сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 4,1 в районе Гексун провинции Кахраманмараш. Днем ранее здесь же зафиксировали толчки магнитудой 4,2.Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в феврале этого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение произошло в центре ТурцииКрым не почувствует сильных землетрясений в Турции, если они случатсяЗемлетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
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РИА Новости Крым
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турция, землетрясение, стихия, в мире, новости, сейсмология, стамбул
В Турции готовятся к разрушительному землетрясению – что известно

Турцию "трясет" уже неделю: еще два землетрясения произошли на юге и юго-востоке страны

14:51 26.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Землетрясения магнитудой 3,1 и 4,1 произошли на юге и юго-востоке Турции. Подземные толчки продолжаются уже неделю, власти страны готовятся к расселению порядка 600 тысяч домов, укрепляют мосты и автомагистрали.
Землетрясения магнитудой от 3,1 до 5,17 происходят в южных и юго-восточных провинциях Турции на протяжении недели, свидетельствуют данные Евразийского сейсмологического центра.
"Планы эвакуации Стамбула на случай землетрясения готовы, ведутся работы по укреплению мостов и автомагистралей", – цитирует телеканал NTV министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу.
Кроме того, в зоне риска более полутора миллионов квартир, которые находятся в 600 тысячах жилых несейсмостойких домах.
"Шестьсот тысяч домов могут обрушиться из-за вероятного землетрясения в Стамбуле, они будут снесены на первом этапе", – цитирует РИА Новости заявление министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмета Ожасеки.
В субботу подземные толчки на юго-востоке страны ощущались дважды: магнитудой 3,7 в провинции Адыяман и магнитудой 4,1в провинции Кахраманмараш. В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10,88 км, во втором – на глубине 6,99 километра.
В четверг 24 августа в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщали о землетрясении в районе Ешилюрт магнитудой 5 в провинции Малатья на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано 22 августа в провинции Кайсери на юге страны. А 21 августа сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 4,1 в районе Гексун провинции Кахраманмараш. Днем ранее здесь же зафиксировали толчки магнитудой 4,2.
Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший о вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, заявил о том, что в Турции наступает период сильных землетрясений. Он призвал власти учитывать это и готовиться к возможным сейсмическим явлениям.
Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в феврале этого года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.
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ТурцияЗемлетрясениеСтихияВ миреНовостиСейсмологияСтамбул
 
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