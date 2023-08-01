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Сильное землетрясение произошло в центре Турции

Сильное землетрясение произошло в центре Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Сильное землетрясение произошло в центре Турции

Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T19:19

2023-08-01T19:19

2023-08-01T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий(AFAD).По информации сейсмологов, очаг землетрясения, которое специалисты зафиксировали во вторник в 18.06 (совпадает с мск), залегал на глубине 7,2 километра, эпицентр находится в районе Сельчуклу.В свою очередь сотрудники обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1.25 июля в Турции также произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, новости