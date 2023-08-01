https://crimea.ria.ru/20230801/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-tsentre-turtsii-1130477110.html
Сильное землетрясение произошло в центре Турции
Сильное землетрясение произошло в центре Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Сильное землетрясение произошло в центре Турции
Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T19:19
2023-08-01T19:19
2023-08-01T19:19
турция
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий(AFAD).По информации сейсмологов, очаг землетрясения, которое специалисты зафиксировали во вторник в 18.06 (совпадает с мск), залегал на глубине 7,2 километра, эпицентр находится в районе Сельчуклу.В свою очередь сотрудники обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1.25 июля в Турции также произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, новости
Сильное землетрясение произошло в центре Турции
В провинции Конья в центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5