Рейтинг@Mail.ru
Сильное землетрясение произошло в центре Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230801/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-tsentre-turtsii-1130477110.html
Сильное землетрясение произошло в центре Турции
Сильное землетрясение произошло в центре Турции - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Сильное землетрясение произошло в центре Турции
Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T19:19
2023-08-01T19:19
турция
землетрясение
землетрясение в турции и сирии
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий(AFAD).По информации сейсмологов, очаг землетрясения, которое специалисты зафиксировали во вторник в 18.06 (совпадает с мск), залегал на глубине 7,2 километра, эпицентр находится в районе Сельчуклу.В свою очередь сотрудники обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1.25 июля в Турции также произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученыйЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_19a5509097d0657ce0c97c7a0ada0b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, происшествия, в мире, новости
Сильное землетрясение произошло в центре Турции

В провинции Конья в центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5

19:19 01.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Толчки магнитудой пять баллов зафиксированы сейсмологами в турецкой провинции Конья в центре страны. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий(AFAD).
По информации сейсмологов, очаг землетрясения, которое специалисты зафиксировали во вторник в 18.06 (совпадает с мск), залегал на глубине 7,2 километра, эпицентр находится в районе Сельчуклу.
В свою очередь сотрудники обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,1.
25 июля в Турции также произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.
Ранее землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 12,44 километра в районе Эльбистан. Обращений по поводу разрушений не поступало.
Также сообщалось о мощном землетрясении у берегов Аляски. Магнитуда составила 7,3. Власти предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения находился на глубине 9,3 км, в 106 километрах к югу от города Санд-Поинт с населением около тысячи человек.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков – ученый
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
 
ТурцияЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции и СирииПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Рост турпотока в Крым обеспечит плоский тариф на ж/д-билеты - эксперт
19:19Сильное землетрясение произошло в центре Турции
19:03Политолог назвал скрытую цель саммита по Украине в Саудовской Аравии
18:34Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции
18:32В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известно
18:03Сколько студентов из Запорожья работают в Крыму
17:47Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО
17:30В центре Симферополя столкнулись иномарки – есть пострадавший
17:18Добровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действий
17:05Общественник из Греции повезет из Крыма гумпомощь для новых регионов
16:50В Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены
16:33В Севастополе пьяная ссора между сожителями закончилась поножовщиной
16:13Спецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - Следком
15:58Бросил подростка после ДТП: крымчанин ответит в суде за аварию
15:45Российская ПВО сбила 16 снарядов HIMARS и 21 украинский беспилотник
15:28Для рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов
15:12Огромные потери: ВСУ лишились 800 боевиков и 55 единиц техники за сутки
14:52"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о Крыме
14:44За разбитую колонну ВСУ экипаж танка "Алеша" представят к награде
14:23Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час
Лента новостейМолния