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В Турции произошло новое мощное землетрясение
В Турции произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.05.2023
В Турции произошло новое мощное землетрясение
В воскресенье в Турции произошло мощное землетрясение. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T17:46
2023-05-21T17:46
2023-05-21T17:48
турция
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Турции произошло мощное землетрясение. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий пишет РИА Новости.Отмечается, что магнитуда подземных толчков в турецкой провинции Адана составила 4,9 балла. По данным сейсмологов, подземные толчки фиксировались в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.15 мая землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Черном море возле Туапсе. Подземные толчки зафиксированы в 04.10. По данным геофизической службы "Обнинск", в километре к югу от города Туапсе на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2. Интенсивность - 2 балла.Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в этот же день у Курил. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра. Данных о пострадавших или разрушениях нет.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползнейТри подводных землетрясения произошли на КамчаткеНовое землетрясение произошло в Киргизии
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, в мире, общество, природа, новости
В Турции произошло новое мощное землетрясение
В воскресенье в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
17:46 21.05.2023 (обновлено: 17:48 21.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Турции произошло мощное землетрясение. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий пишет РИА Новости.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков в турецкой провинции Адана составила 4,9 балла. По данным сейсмологов, подземные толчки фиксировались в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.
Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.
15 мая землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Черном море возле Туапсе. Подземные толчки зафиксированы в 04.10. По данным геофизической службы "Обнинск", в километре к югу от города Туапсе на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2. Интенсивность - 2 балла.
Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в этот же день у Курил. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра. Данных о пострадавших или разрушениях нет.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.
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