https://crimea.ria.ru/20230521/v-turtsii-proizoshlo-novoe-moschnoe-zemletryasenie-1128862726.html

В Турции произошло новое мощное землетрясение

В Турции произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 21.05.2023

В Турции произошло новое мощное землетрясение

В воскресенье в Турции произошло мощное землетрясение. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T17:46

2023-05-21T17:46

2023-05-21T17:48

турция

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

происшествия

в мире

общество

природа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_273dff5929baa48cfc9ef34e1d6b3827.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Турции произошло мощное землетрясение. Об этом со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий пишет РИА Новости.Отмечается, что магнитуда подземных толчков в турецкой провинции Адана составила 4,9 балла. По данным сейсмологов, подземные толчки фиксировались в 15.46 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.Очаг землетрясения залегал на глубине 6,67 километра.15 мая землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Черном море возле Туапсе. Подземные толчки зафиксированы в 04.10. По данным геофизической службы "Обнинск", в километре к югу от города Туапсе на глубине 5 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,2. Интенсивность - 2 балла.Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи в этот же день у Курил. По информации Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Тихом океане в 50 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 102 километра. Данных о пострадавших или разрушениях нет.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате ряд провинций страны серьезно разрушены. После первых землетрясений подземные толчки разной магнитуды повторялись почти пять тысяч раз. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в Сирии — около 8, 5 тысяч, еще десятки тысяч людей пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и траур. Землетрясение признано самым мощным в стране с 1939 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползнейТри подводных землетрясения произошли на КамчаткеНовое землетрясение произошло в Киргизии

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, в мире, общество, природа, новости