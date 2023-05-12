https://crimea.ria.ru/20230512/zemletryasenie-v-yaponii-postradali-lyudi-est-ugroza-kamnepada-i-opolzney-1128683114.html

Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней

Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней

В Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. Ученые предупреждают об угрозе оползней и камнепадов. Об... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T12:31

2023-05-12T12:31

2023-05-12T12:31

япония

землетрясение

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. Ученые предупреждают об угрозе оползней и камнепадов. Об этом в пятницу сообщил сайт японского телеканала NHK. По данным телеканала, землетрясение произошло 11 мая в префектуре Тиба. Ранения получили восемь человек, зафиксировано также разрушение инфраструктуры. Толчки фиксировали в городах Кисарадзу и Кимицу, и боле слабые - магнитудой до 4 баллов - на обширной территории региона Канто, включая Токио и Канагаву.Местные власти начали принимать документы, необходимые для государственной поддержки людей, чьи дома оказались повреждены.Накануне подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на японском острове Рюкю, а также в Индонезии и в Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунамиСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

https://crimea.ria.ru/20230511/v-turtsii-novoe-moschnoe-zemletryasenie---chto-izvestno-1128673411.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, землетрясение, в мире, происшествия, общество, новости