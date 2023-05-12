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Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней
Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней
В Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. Ученые предупреждают об угрозе оползней и камнепадов. Об... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T12:31
2023-05-12T12:31
япония
землетрясение
в мире
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. Ученые предупреждают об угрозе оползней и камнепадов. Об этом в пятницу сообщил сайт японского телеканала NHK. По данным телеканала, землетрясение произошло 11 мая в префектуре Тиба. Ранения получили восемь человек, зафиксировано также разрушение инфраструктуры. Толчки фиксировали в городах Кисарадзу и Кимицу, и боле слабые - магнитудой до 4 баллов - на обширной территории региона Канто, включая Токио и Канагаву.Местные власти начали принимать документы, необходимые для государственной поддержки людей, чьи дома оказались повреждены.Накануне подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на японском острове Рюкю, а также в Индонезии и в Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунамиСейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
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япония, землетрясение, в мире, происшествия, общество, новости
Землетрясение в Японии: пострадали люди, есть угроза камнепада и оползней

В Японии при землетрясении ранены восемь человек, повреждены жилые дома и здания

12:31 12.05.2023
 
© Фото с сайта ВикипедияМост Акаси-Кайке в Японии
Мост Акаси-Кайке в Японии
© Фото с сайта Википедия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. Ученые предупреждают об угрозе оползней и камнепадов. Об этом в пятницу сообщил сайт японского телеканала NHK.
По данным телеканала, землетрясение произошло 11 мая в префектуре Тиба. Ранения получили восемь человек, зафиксировано также разрушение инфраструктуры. Толчки фиксировали в городах Кисарадзу и Кимицу, и боле слабые - магнитудой до 4 баллов - на обширной территории региона Канто, включая Токио и Канагаву.
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"Японское метеорологическое агентство прогнозирует возможное повторение толчков магнитудой около 5 баллов в течение недели. Кроме того, возрастает риск камнепадов и оползней", - сообщает телеканал.
Накануне подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на японском острове Рюкю, а также в Индонезии и в Турции.
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ЯпонияЗемлетрясениеВ миреПроисшествияОбществоНовости
 
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