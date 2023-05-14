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Три подводных землетрясения произошли на Камчатке - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Три подводных землетрясения произошли на Камчатке
Три подводных землетрясения произошли на Камчатке - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Три подводных землетрясения произошли на Камчатке
Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка в воскресенье. Об этом сообщает региональное МЧС со... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T11:59
2023-05-14T11:59
камчатка
землетрясение
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
тихий океан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка в воскресенье. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.Так, утром 14 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 118 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Очаг залегал на глубине 10 км.Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы &gt;&gt;Днем в 116 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск на глубине 26 км в акватории Тихого океана произошли толчки магнитудой 4,2. Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 в акватории Камчатского залива произошло на глубине 68 километров в 94 километрах южнее все того же поселка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.12 мая в Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. За день до этого подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на японском острове Рюкю, а также в Индонезии и в Турции. 25 апреля сильное подводное землетрясение произошло в Индонезии, тысячи жителей вынуждены были бежать на возвышенности из-за опасности цунами.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииНовые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
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камчатка, землетрясение, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, тихий океан, новости
Три подводных землетрясения произошли на Камчатке

МЧС: у берегов Камчатки в воскресенье произошли три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2

11:59 14.05.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка в воскресенье. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.
Так, утром 14 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 118 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Очаг залегал на глубине 10 км.
Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы >>
Днем в 116 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск на глубине 26 км в акватории Тихого океана произошли толчки магнитудой 4,2. Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 в акватории Камчатского залива произошло на глубине 68 километров в 94 километрах южнее все того же поселка.
В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.
12 мая в Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. За день до этого подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на японском острове Рюкю, а также в Индонезии и в Турции. 25 апреля сильное подводное землетрясение произошло в Индонезии, тысячи жителей вынуждены были бежать на возвышенности из-за опасности цунами.
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