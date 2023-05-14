https://crimea.ria.ru/20230514/tri-podvodnykh-zemletryaseniya-proizoshli-na-kamchatke-1128712803.html

Три подводных землетрясения произошли на Камчатке

Три подводных землетрясения произошли на Камчатке - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Три подводных землетрясения произошли на Камчатке

Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка в воскресенье. Об этом сообщает региональное МЧС со... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T11:59

2023-05-14T11:59

2023-05-14T11:59

камчатка

землетрясение

россия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

тихий океан

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в акватории Тихого океана возле полуострова Камчатка в воскресенье. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.Так, утром 14 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 118 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Очаг залегал на глубине 10 км.Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы >>Днем в 116 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск на глубине 26 км в акватории Тихого океана произошли толчки магнитудой 4,2. Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 в акватории Камчатского залива произошло на глубине 68 километров в 94 километрах южнее все того же поселка. В населенных пунктах толчки не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных районов края от граждан не поступали.12 мая в Японии в результате землетрясения магнитудой 5,2 пострадали восемь человек, есть разрушения зданий. За день до этого подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на японском острове Рюкю, а также в Индонезии и в Турции. 25 апреля сильное подводное землетрясение произошло в Индонезии, тысячи жителей вынуждены были бежать на возвышенности из-за опасности цунами.Читайте также на РИА Новости Крым:Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииНовые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, тихий океан, новости