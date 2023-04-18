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Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно
Новые мощные землетрясения зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки, а также в районе острова Фиджи, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T09:14
2023-04-18T11:12
землетрясение
камчатка
россия
в мире
новости
происшествия
фиджи
петропавловск-камчатский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Новые мощные землетрясения зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки, а также в районе острова Фиджи, сообщает Европейский сейсмологический центр. Толчки на ФиджиЗемлетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы &gt;&gt;Очаг расположен в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува с населением 77,3 тысячи человек, на глубине 576 км. Толчки произошли в 16.31 по местному времени или 7.31 по Москве.Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась."Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел &gt;&gt;Землетрясение на КамчаткеКроме того, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) мощные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки.О разрушениях и пострадавших также не сообщается.6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века". Замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма и вызвать "смещение" полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииВ Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
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землетрясение, камчатка, россия, в мире, новости, происшествия, фиджи, петропавловск-камчатский
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно

Европейский сейсмоцентр: новые землетрясения произошли на Камчатке и на Фиджи

09:14 18.04.2023 (обновлено: 11:12 18.04.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Новые мощные землетрясения зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки, а также в районе острова Фиджи, сообщает Европейский сейсмологический центр.

Толчки на Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы >>
Очаг расположен в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува с населением 77,3 тысячи человек, на глубине 576 км. Толчки произошли в 16.31 по местному времени или 7.31 по Москве.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел >>
Инфографика. Крупные землетрясения в мире за последние месяцы

Землетрясение на Камчатке

Кроме того, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) мощные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки.
Очаг залегал на глубине 100 км в 148 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 90 км к юго-востоку от населенного пункта Мильково, где проживают 8,2 тыс. жителей.
О разрушениях и пострадавших также не сообщается.
6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".
Замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма и вызвать "смещение" полуострова.
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ЗемлетрясениеКамчаткаРоссияВ миреНовостиПроисшествияФиджиПетропавловск-Камчатский
 
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