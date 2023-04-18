https://crimea.ria.ru/20230418/novye-moschnye-tolchki-tryaset-kamchatku-i-ostrov-fidzhi---chto-izvestno-1128230137.html
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно
Новые мощные землетрясения зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки, а также в районе острова Фиджи, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T09:14
2023-04-18T09:14
2023-04-18T11:12
землетрясение
камчатка
россия
в мире
новости
происшествия
фиджи
петропавловск-камчатский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Новые мощные землетрясения зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки, а также в районе острова Фиджи, сообщает Европейский сейсмологический центр. Толчки на ФиджиЗемлетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Неожиданный расклад: могут ли "проснуться" крымские вулканы >>Очаг расположен в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува с населением 77,3 тысячи человек, на глубине 576 км. Толчки произошли в 16.31 по местному времени или 7.31 по Москве.Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась."Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел >>Землетрясение на КамчаткеКроме того, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) мощные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки.О разрушениях и пострадавших также не сообщается.6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века". Замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма и вызвать "смещение" полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииВ Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
камчатка
россия
фиджи
петропавловск-камчатский
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_709122829a8a7fad459ac01d8cd5c02a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, камчатка, россия, в мире, новости, происшествия, фиджи, петропавловск-камчатский
Новые мощные толчки: трясет Камчатку и остров Фиджи - что известно
Европейский сейсмоцентр: новые землетрясения произошли на Камчатке и на Фиджи
09:14 18.04.2023 (обновлено: 11:12 18.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Новые мощные землетрясения зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки, а также в районе острова Фиджи, сообщает Европейский сейсмологический центр.
Толчки на Фиджи
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у берегов островного государства Фиджи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг расположен в 474 км к юго-востоку от столицы республики, города Сува с населением 77,3 тысячи человек, на глубине 576 км. Толчки произошли в 16.31 по местному времени или 7.31 по Москве.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Землетрясение на Камчатке
Кроме того, в 14.40 по местному времени (5.40 по Москве) мощные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на ближневосточном побережье Камчатки.
Очаг залегал на глубине 100 км в 148 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 90 км к юго-востоку от населенного пункта Мильково, где проживают 8,2 тыс. жителей.
О разрушениях и пострадавших также не сообщается.
6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек.
Власти назвали произошедшее "катастрофой века".
Замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма
и вызвать "смещение" полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым: