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В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T13:38
2023-04-14T13:38
индонезия
землетрясение
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным сеймологов, мощные толчки зафиксированы в районе острова Ява, в 94 километрах к северо-западу от города Тубана с населением 76,2 тысячи человек в 16 .55 по местном времени ( 12.55 по Москве).Очаг землетрясения залегал на глубине 603 км. К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.Кроме того землетрясение магнитудой 4,5 в пятницу произошло в центральном Иране, в ряде стран зарегистированы толчки магнитудой от 3 до 4 баллов.6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века". Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в КрымуСильное землетрясение на Курилах – что известноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html
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индонезия, землетрясение, в мире, происшествия, новости
В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно

Европейский сейсмоцентр: в Индонезии зафиксировано мощное землетрясение

13:38 14.04.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейский сейсмологический центр.
По данным сеймологов, мощные толчки зафиксированы в районе острова Ява, в 94 километрах к северо-западу от города Тубана с населением 76,2 тысячи человек в 16 .55 по местном времени ( 12.55 по Москве).
Очаг землетрясения залегал на глубине 603 км. К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Кроме того землетрясение магнитудой 4,5 в пятницу произошло в центральном Иране, в ряде стран зарегистированы толчки магнитудой от 3 до 4 баллов.
6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века". Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч человек.
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