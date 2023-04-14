https://crimea.ria.ru/20230414/v-indonezii-moschnoe-zemletryasenie-v-68-ballov---chto-izvestno-1128177235.html

В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно

В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно

В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T13:38

2023-04-14T13:38

2023-04-14T13:38

индонезия

землетрясение

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным сеймологов, мощные толчки зафиксированы в районе острова Ява, в 94 километрах к северо-западу от города Тубана с населением 76,2 тысячи человек в 16 .55 по местном времени ( 12.55 по Москве).Очаг землетрясения залегал на глубине 603 км. К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.Кроме того землетрясение магнитудой 4,5 в пятницу произошло в центральном Иране, в ряде стран зарегистированы толчки магнитудой от 3 до 4 баллов.6 февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века". Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог рассказал подробности о землетрясении в КрымуСильное землетрясение на Курилах – что известноУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

индонезия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, землетрясение, в мире, происшествия, новости