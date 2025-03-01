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День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика

День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика - РИА Новости Крым, 01.03.2025

День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика

1 марта (по старому стилю – 17 февраля) 1869 года выдающийся русский химик Дмитрий Иванович Менделеев создал самый первый вариант своей Периодической системы... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T20:32

2025-03-01T20:32

2025-03-01T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. 1 марта (по старому стилю – 17 февраля) 1869 года выдающийся русский химик Дмитрий Иванович Менделеев создал самый первый вариант своей Периодической системы химических элементов. В дальнейшем она была доработана и усовершенствована, но именно этот день считается днем рождения таблицы Менделеева, которую теперь изучает каждый школьник.Первоначально в ней было всего 63 элемента, однако гениальный ученый предвидел химические свойства многих еще не открытых элементов и оставил для них свободные места.По легенде, знаменитую таблицу Менделеев увидел во сне. Но на самом деле ее созданию он посвятил многие годы, вновь и вновь раскладывая "химический пасьянс" - перекладывая карточки с названиями и характеристиками элементов.Впервые таблица была опубликована 26-27 марта 1869 года в первом издании учебника Менделеева "Основы Химии". В Европе она стала известна в апреле - первая публикация таблицы Менделеева в международной печати вышла в в лейпцигском "Журнале практической химии" и стала достоянием мировой науки.Интересные факты о создании Периодической системы Менделеева - в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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