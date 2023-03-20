https://crimea.ria.ru/20230320/zemletryaseniya-v-turtsii-chislo-zhertv-prevysilo-50-tysyach-1127661230.html

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T18:08

2023-03-20T18:08

2023-03-20T18:08

землетрясение

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Ученые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.27 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. 10 марта в Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. По словам сейсмолога Андрея Бессмертного, вокруг Крыма землетрясения происходят постоянно: они маленькие, магнитудой 3-4 и практически не ощутимы для человека. Он отметил, что произошедшее пока нельзя с точностью назвать предвестником чего-то более катастрофического и опасного даже для "периферийного" Крыма. В то же время точный прогноз наука дать не может.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение" Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияВ Турции расчистили 20 процентов завалов после февральских землетрясений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, землетрясение в турции и сирии, происшествия, турция, в мире, общество, новости