Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч
В результате землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек
© AFP 2023 / OZAN KOSEПоследствия землетрясения в Турции. 7 марта 2023 года, Хатай
© AFP 2023 / OZAN KOSE
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.
"Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека", - сказал Сезер, выступая в парламенте Турции.
6 и 7 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб.
Ученые Евразийского сейсмического центра фиксировали подземные толчки на протяжении значительного времени как в Турции и Сирии, так и в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая.
27 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море недалеко от Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма. 10 марта в Черном море у берегов Турции зафиксированы толчки магнитудой 4,1. По словам сейсмолога Андрея Бессмертного, вокруг Крыма землетрясения происходят постоянно: они маленькие, магнитудой 3-4 и практически не ощутимы для человека. Он отметил, что произошедшее пока нельзя с точностью назвать предвестником чего-то более катастрофического и опасного даже для "периферийного" Крыма. В то же время точный прогноз наука дать не может.
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