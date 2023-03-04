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Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии
Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии
В субботу землетрясения зафиксированы в центральной и восточной Турции, а также в Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T10:33
2023-03-04T13:00
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
в мире
происшествия
общество
землетрясение в крыму
землетрясение в таджикистане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В субботу землетрясения зафиксированы в центральной и восточной Турции, а также в Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.Восток и центр ТурцииОколо половины шестого утра (8:27 по мск) подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы в восточной части Турции. Эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в центральной Турции в 6:15 (9:15) 4 марта. Очаг залегал на глубине пяти километров в 48 км к юго-западу от Малатьи, уточнили сейсмологи. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.Новая ЗеландияПо данным сейсмологов, в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, в субботу зафиксированы толчки магнитудой 6,9. Очаг залегал на глубине 150 км в тысяче километрах к северо-востоку от Норт-Шор с населением 207 тысяч человек.Пока информации о разрушениях и пострадавших не поступало.6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Землетрясение в Крыму27 февраля подземный толчок зафиксирован в Крыму. По данным института сейсмологии, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты. Повторных подземных толчков не зарегистрировано.По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяны Гореловой, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет.Землетрясения на границе с Китаем27 февраля МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алматы, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Уже 28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр одного из них располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек. Также толчки магнитудой 5,6 ощущали в турецкой Малатье в районе полудня по местному времени в понедельник 27 февраля. В результате один человек погиб и еще 69 получили травмы.Чего ждатьСейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. По мнению ученого, уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный мартДрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230227/uchenyy-nazval-samoe-bezopasnoe-mesto-v-krymu-na-sluchay-zemletryaseniya-1127238850.html
https://crimea.ria.ru/20230217/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-privesti-k-vybrosu-metana-v-more---uchenye-1127034115.html
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Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии

В Турции и Новой Зеландии в субботу зафиксированы землетрясения

10:33 04.03.2023 (обновлено: 13:00 04.03.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В субботу землетрясения зафиксированы в центральной и восточной Турции, а также в Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Восток и центр Турции

Около половины шестого утра (8:27 по мск) подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы в восточной части Турции. Эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.
Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в центральной Турции в 6:15 (9:15) 4 марта. Очаг залегал на глубине пяти километров в 48 км к юго-западу от Малатьи, уточнили сейсмологи.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
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Новая Зеландия

По данным сейсмологов, в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, в субботу зафиксированы толчки магнитудой 6,9.
Очаг залегал на глубине 150 км в тысяче километрах к северо-востоку от Норт-Шор с населением 207 тысяч человек.
Пока информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.

Землетрясение в Крыму

27 февраля подземный толчок зафиксирован в Крыму. По данным института сейсмологии, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты. Повторных подземных толчков не зарегистрировано.
По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяны Гореловой, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет.
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Землетрясения на границе с Китаем

27 февраля МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алматы, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Уже 28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр одного из них располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.
Также толчки магнитудой 5,6 ощущали в турецкой Малатье в районе полудня по местному времени в понедельник 27 февраля. В результате один человек погиб и еще 69 получили травмы.

Чего ждать

Сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. По мнению ученого, уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.
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