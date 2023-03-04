Мир снова трясет: землетрясения произошли в Турции и Новой Зеландии
В Турции и Новой Зеландии в субботу зафиксированы землетрясения
10:33 04.03.2023 (обновлено: 13:00 04.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В субботу землетрясения зафиксированы в центральной и восточной Турции, а также в Новой Зеландии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Восток и центр Турции
Около половины шестого утра (8:27 по мск) подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксированы в восточной части Турции. Эпицентр находился в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.
Второе землетрясение магнитудой 3,2 произошло в центральной Турции в 6:15 (9:15) 4 марта. Очаг залегал на глубине пяти километров в 48 км к юго-западу от Малатьи, уточнили сейсмологи.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Новая Зеландия
По данным сейсмологов, в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, в субботу зафиксированы толчки магнитудой 6,9.
Очаг залегал на глубине 150 км в тысяче километрах к северо-востоку от Норт-Шор с населением 207 тысяч человек.
Пока информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они привели к масштабным разрушениям и десяткам тысяч жертв. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Землетрясение в Крыму
27 февраля подземный толчок зафиксирован в Крыму. По данным института сейсмологии, магнитуда составила 3,5. Эпицентр находился в Черном море неподалеку от Гурзуфа и Алушты. Повторных подземных толчков не зарегистрировано.
По словам главы Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (ГАУ "КРЦ") Татьяны Гореловой, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в нашем регионе. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет.
Землетрясения на границе с Китаем
27 февраля МЧС Казахстана сообщало о землетрясении магнитудой 5,9 в 279 км на юго-восток от Алматы, на границе с Китаем. В Алма-Ате толчки ощущались силой 2 балла. Уже 28 февраля серия землетрясений произошла в Таджикистане. По данным Евразийского сейсмического центра, эпицентр одного из них располагался на глубине 20 км, к юго-юго-востоку от города Оша с населением около 200 тысяч человек, и в 74 км к юго-западу от города Мургаба с населением 10,8 тысяч человек.
Также толчки магнитудой 5,6 ощущали в турецкой Малатье в районе полудня по местному времени в понедельник 27 февраля. В результате один человек погиб и еще 69 получили травмы.
Чего ждать
Сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, заявил, что сильные подземные толчки могут произойти в марте на Дальнем Востоке из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна. По мнению ученого, уже в первой декаде марта планету может поразить "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше.
Читайте также на РИА Новости Крым: