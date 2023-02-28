https://crimea.ria.ru/20230228/ekzamen-na-ustoychivost-astrolog-predrek-trudnyy-mart-1127272815.html

Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март

Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март

В марте парад планет в сочетании с энергией Юпитера принесут на Землю нестабильность, усилят страхи и озабоченность во всех сферах жизни, но если пройти этот... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T21:44

2023-02-28T21:44

2023-02-28T21:44

радио "спутник в крыму"

астрономия

астропрогноз

астрология

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Астролог Бородачев назвал март временем нестабильности и озабоченности Астролог Бородачев назвал март временем нестабильности и озабоченности audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В марте парад планет в сочетании с энергией Юпитера принесут на Землю нестабильность, усилят страхи и озабоченность во всех сферах жизни, но если пройти этот период вдумчиво, отложить развлечения и сделать упор на решение текущих задач, – все будет хорошо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Тяжелые энергииПо его словам, в марте вероятно повторение землетрясений в разных частях планеты. В России они возможны на Камчатке и на Байкале. Крым тоже может "затрясти", но не сильно: вероятны толчки в 2-3 балла, которые не принесут разрушений и жертв.Что касается военного противостояния, по мнению Бородачева, в марте стороны украинского конфликта пойдут ва-банк, начнутся активные действия."В Крыму это будет только на психоэмоциональном уровне. Разруха и какие-то серьезные потрясения военного порядка полуострову не грозят. Астрологическая карта показывает, что для крымчан ситуация обойдется. Активные действия будут севернее Крыма. В целом военные действия пока не закончатся, масштаб их даже расширится", - прогнозирует эксперт.Время политических потрясений"В марте в разных странах будут массовые выступления, недовольства. Лидеры государств и руководители на местах будут заменены на других, но и другие тоже недолго удержаться у власти – возникнут временные правительства. Только к 2025 году будет стабилизация в управленческой сфере многих стран", - убежден Бородачев.При этом для России, по его словам, впервые за долгое время наступает положительный период.Что касается семейных вопросов, до 25 марта, пока воинственный Марс находится в Близнецах, люди будут вынуждены решать вопросы личного и финансового благополучия.Прогноз для знаков зодиакаДля Овнов и Рыб в марте наступает активная фаза в личной жизни, а еще время активных энергий: в сферах, где сейчас все складывается хорошо, дела пойдут еще лучше. Рыбы в марте слишком подвержены эмоциям – с этим нужно бороться. Овны возьмутся за дело и получат результаты.Для Тельцов выходят на первый план проблемы кармического плана – время исправлять прошлые ошибки, долговременные проблемы начнут решаться.Девам нужно проявить себя в деловой сфере, заняться текущими делами и заботами, тогда все получится.Весам будет трудно, поскольку энергии больших планет в марте будут находиться в противостоянии с этим знаком. В одиночку решать вопросы не стоит, нужно советоваться, искать равновесие и компромиссы, тогда период пройдет без ущерба.Скорпионов в марте ожидают любовные развязки. Неправильно сложившиеся отношения будут рушиться, зато сложатся новые. Хорошее время для строительства семьи.Близнецы будут в поиске, проявят избыточную активность на работе. Чтобы все получилось, нужно не суетиться, быть спокойнее подружиться с руководством.У Раков возрастет озабоченность семейными делами – ничего нельзя пускать на самотек.Козероги традиционно будут увлечены работой, при этом и на работе, и дома не все будет складываться хорошо. Нужно искать реальные пути решения. Не стоит пребывать в иллюзиях, тогда все вопросы решатся положительно.По Льву проходит Черная луна – это сложные дни. Вероятны помехи в делах. Очень важна поддержка друзей и близких. Не стесняйтесь просить помощи.Водолеям в этом месяце нужно меньше рассуждать и взяться за работу, чтобы добиться успеха, необходимы сила воли и трезвомыслие.Читайте также на РИА Новости Крым:В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарьРоссийские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системыВремя снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год

https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html

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астрономия, астропрогноз, астрология, михаил бородачев, россия, в мире, общество, мнения, землетрясение