https://crimea.ria.ru/20230228/ekzamen-na-ustoychivost-astrolog-predrek-trudnyy-mart-1127272815.html
Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март
Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март
В марте парад планет в сочетании с энергией Юпитера принесут на Землю нестабильность, усилят страхи и озабоченность во всех сферах жизни, но если пройти этот... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T21:44
2023-02-28T21:44
2023-02-28T21:44
радио "спутник в крыму"
астрономия
астропрогноз
астрология
михаил бородачев
россия
в мире
общество
мнения
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111833/85/1118338500_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_75648b7fefc1b49dfa4a826c4168513b.jpg
Астролог Бородачев назвал март временем нестабильности и озабоченности
Астролог Бородачев назвал март временем нестабильности и озабоченности
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В марте парад планет в сочетании с энергией Юпитера принесут на Землю нестабильность, усилят страхи и озабоченность во всех сферах жизни, но если пройти этот период вдумчиво, отложить развлечения и сделать упор на решение текущих задач, – все будет хорошо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.Тяжелые энергииПо его словам, в марте вероятно повторение землетрясений в разных частях планеты. В России они возможны на Камчатке и на Байкале. Крым тоже может "затрясти", но не сильно: вероятны толчки в 2-3 балла, которые не принесут разрушений и жертв.Что касается военного противостояния, по мнению Бородачева, в марте стороны украинского конфликта пойдут ва-банк, начнутся активные действия."В Крыму это будет только на психоэмоциональном уровне. Разруха и какие-то серьезные потрясения военного порядка полуострову не грозят. Астрологическая карта показывает, что для крымчан ситуация обойдется. Активные действия будут севернее Крыма. В целом военные действия пока не закончатся, масштаб их даже расширится", - прогнозирует эксперт.Время политических потрясений"В марте в разных странах будут массовые выступления, недовольства. Лидеры государств и руководители на местах будут заменены на других, но и другие тоже недолго удержаться у власти – возникнут временные правительства. Только к 2025 году будет стабилизация в управленческой сфере многих стран", - убежден Бородачев.При этом для России, по его словам, впервые за долгое время наступает положительный период.Что касается семейных вопросов, до 25 марта, пока воинственный Марс находится в Близнецах, люди будут вынуждены решать вопросы личного и финансового благополучия.Прогноз для знаков зодиакаДля Овнов и Рыб в марте наступает активная фаза в личной жизни, а еще время активных энергий: в сферах, где сейчас все складывается хорошо, дела пойдут еще лучше. Рыбы в марте слишком подвержены эмоциям – с этим нужно бороться. Овны возьмутся за дело и получат результаты.Для Тельцов выходят на первый план проблемы кармического плана – время исправлять прошлые ошибки, долговременные проблемы начнут решаться.Девам нужно проявить себя в деловой сфере, заняться текущими делами и заботами, тогда все получится.Весам будет трудно, поскольку энергии больших планет в марте будут находиться в противостоянии с этим знаком. В одиночку решать вопросы не стоит, нужно советоваться, искать равновесие и компромиссы, тогда период пройдет без ущерба.Скорпионов в марте ожидают любовные развязки. Неправильно сложившиеся отношения будут рушиться, зато сложатся новые. Хорошее время для строительства семьи.Близнецы будут в поиске, проявят избыточную активность на работе. Чтобы все получилось, нужно не суетиться, быть спокойнее подружиться с руководством.У Раков возрастет озабоченность семейными делами – ничего нельзя пускать на самотек.Козероги традиционно будут увлечены работой, при этом и на работе, и дома не все будет складываться хорошо. Нужно искать реальные пути решения. Не стоит пребывать в иллюзиях, тогда все вопросы решатся положительно.По Льву проходит Черная луна – это сложные дни. Вероятны помехи в делах. Очень важна поддержка друзей и близких. Не стесняйтесь просить помощи.Водолеям в этом месяце нужно меньше рассуждать и взяться за работу, чтобы добиться успеха, необходимы сила воли и трезвомыслие.Читайте также на РИА Новости Крым:В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарьРоссийские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системыВремя снимать маски – астролог дала прогноз на 2023 год
https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html
https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-astronom-lyubitel-otkryl-novyy-kvazisputnik-zemli-1126671834.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111833/85/1118338500_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_8f3249e57a42efc1e3d3edd8f0329279.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрономия, астропрогноз, астрология, михаил бородачев, россия, в мире, общество, мнения, землетрясение
Экзамен на устойчивость: астролог предрек трудный март
Астролог Бородачев назвал март временем нестабильности и озабоченности
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым.
В марте парад планет в сочетании с энергией Юпитера принесут на Землю нестабильность, усилят страхи и озабоченность во всех сферах жизни, но если пройти этот период вдумчиво, отложить развлечения и сделать упор на решение текущих задач, – все будет хорошо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.
Тяжелые энергии
"Парад планет дестабилизирует всю мировую экономику, политику, психику, военные и эмоциональные всплески. Кроме того, Юпитер – самая большая и тяжелая планета – подойдет максимально близко к Солнцу и Земле. Его огромная энергия совпала с парадом планет, такое бывает раз в столетие. Поэтому везде будет нестабильность и озабоченность. Нужно будет пройти экзамен на выживание в кризисных условиях. Нельзя расслабляться, нужно браться за дело, а не за развлечения", - настаивает астролог.
По его словам, в марте вероятно повторение землетрясений в разных частях планеты. В России они возможны на Камчатке и на Байкале. Крым тоже может "затрясти", но не сильно: вероятны толчки в 2-3 балла, которые не принесут разрушений и жертв.
Что касается военного противостояния, по мнению Бородачева, в марте стороны украинского конфликта пойдут ва-банк, начнутся активные действия.
"В Крыму это будет только на психоэмоциональном уровне. Разруха и какие-то серьезные потрясения военного порядка полуострову не грозят. Астрологическая карта показывает, что для крымчан ситуация обойдется. Активные действия будут севернее Крыма. В целом военные действия пока не закончатся, масштаб их даже расширится", - прогнозирует эксперт.
Время политических потрясений
"В марте в разных странах будут массовые выступления, недовольства. Лидеры государств и руководители на местах будут заменены на других, но и другие тоже недолго удержаться у власти – возникнут временные правительства. Только к 2025 году будет стабилизация в управленческой сфере многих стран", - убежден Бородачев.
При этом для России, по его словам, впервые за долгое время наступает положительный период.
"Мы проходим переломный момент, поскольку Сатурн 2,5 года шел по Водолею. Водолей это Россия, а Сатурн – ограничения. И вот теперь он выходит из Водолея, и развязывает энергии для нашего народа", - поясняет гость эфира.
Что касается семейных вопросов, до 25 марта, пока воинственный Марс находится в Близнецах, люди будут вынуждены решать вопросы личного и финансового благополучия.
Прогноз для знаков зодиака
Для Овнов и Рыб в марте наступает активная фаза в личной жизни, а еще время активных энергий: в сферах, где сейчас все складывается хорошо, дела пойдут еще лучше. Рыбы в марте слишком подвержены эмоциям – с этим нужно бороться. Овны возьмутся за дело и получат результаты.
Для Тельцов выходят на первый план проблемы кармического плана – время исправлять прошлые ошибки, долговременные проблемы начнут решаться.
Девам нужно проявить себя в деловой сфере, заняться текущими делами и заботами, тогда все получится.
Весам будет трудно, поскольку энергии больших планет в марте будут находиться в противостоянии с этим знаком. В одиночку решать вопросы не стоит, нужно советоваться, искать равновесие и компромиссы, тогда период пройдет без ущерба.
Скорпионов в марте ожидают любовные развязки. Неправильно сложившиеся отношения будут рушиться, зато сложатся новые. Хорошее время для строительства семьи.
Близнецы будут в поиске, проявят избыточную активность на работе. Чтобы все получилось, нужно не суетиться, быть спокойнее подружиться с руководством.
У Раков возрастет озабоченность семейными делами – ничего нельзя пускать на самотек.
Козероги традиционно будут увлечены работой, при этом и на работе, и дома не все будет складываться хорошо. Нужно искать реальные пути решения. Не стоит пребывать в иллюзиях, тогда все вопросы решатся положительно.
По Льву проходит Черная луна – это сложные дни. Вероятны помехи в делах. Очень важна поддержка друзей и близких. Не стесняйтесь просить помощи.
Водолеям в этом месяце нужно меньше рассуждать и взяться за работу, чтобы добиться успеха, необходимы сила воли и трезвомыслие.
Читайте также на РИА Новости Крым: