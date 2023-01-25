Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230125/rossiyskie-uchenye-otkryli-vosem-planet-vne-solnechnoy-sistemy-1126559851.html
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T08:58
2023-01-25T08:58
новости
астрономия
наука и технологии
космос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111718/75/1117187588_0:202:5568:3334_1920x0_80_0_0_02d262fda586e57d3258b78929a67277.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН ведутся наблюдения при помощи 50-сантиметрового роботизированного телескопа с целью поиска экзопланет методом транзитной фотометрии. Суть метода заключается в наблюдении за прохождением планеты на фоне звезды, во время которого яркость светила для земного наблюдателя уменьшается.Первая предполагаемая планета за пределами Солнечной системы была открыта в 1988 году. На сегодняшний день найдено несколько тысяч кандидатов в экзопланеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит кометаЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
космос
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111718/75/1117187588_31:0:4980:3712_1920x0_80_0_0_ac147a66f23ad09010bf218e534d6f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, астрономия, наука и технологии, космос, россия
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы

Ученые впервые в отечественной астрономии нашли 8 планет за пределами Солнечной системы

08:58 25.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоБольшой зеркальный телескоп Крымской астрофизической обсерватории
Большой зеркальный телескоп Крымской астрофизической обсерватории - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Российскими учеными на специальном роботизированном телескопе... обнаружены первые "российские" экзопланеты", - рассказал Зеленый. По его словам, на данный момент найдено восемь потенциальных экзопланет.

С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН ведутся наблюдения при помощи 50-сантиметрового роботизированного телескопа с целью поиска экзопланет методом транзитной фотометрии. Суть метода заключается в наблюдении за прохождением планеты на фоне звезды, во время которого яркость светила для земного наблюдателя уменьшается.
Первая предполагаемая планета за пределами Солнечной системы была открыта в 1988 году. На сегодняшний день найдено несколько тысяч кандидатов в экзопланеты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета
Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
Угроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
 
НовостиАстрономияНаука и технологиикосмосРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34В Крыму ночью вспыхнул грузовик
09:18Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой
08:58Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
08:41Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным
08:24В Крыму замедлился рост цен
08:03Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для Киева
07:26Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
07:02В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
03:42Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине
00:01Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 января
21:56Главные события и заявления дня: 24 января
21:44Какой сюрприз приготовил Никитский ботанический сад студентам и Татьянам
21:23Главные новости Крыма: 24 января
21:18В Мариуполе восстановят Азовский судоремонтный завод
20:51Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез
20:47Объявлены номинанты на "Оскар"
20:43Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
20:36Как дистант повлиял на качество образования – мнение студента
20:15Производитель электронных сигарет из Китая завалил крымский суд исками
Лента новостейМолния