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Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T08:58
2023-01-25T08:58
2023-01-25T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН ведутся наблюдения при помощи 50-сантиметрового роботизированного телескопа с целью поиска экзопланет методом транзитной фотометрии. Суть метода заключается в наблюдении за прохождением планеты на фоне звезды, во время которого яркость светила для земного наблюдателя уменьшается.Первая предполагаемая планета за пределами Солнечной системы была открыта в 1988 году. На сегодняшний день найдено несколько тысяч кандидатов в экзопланеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит кометаЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
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новости, астрономия, наука и технологии, космос, россия
Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
Ученые впервые в отечественной астрономии нашли 8 планет за пределами Солнечной системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.
"Российскими учеными на специальном роботизированном телескопе... обнаружены первые "российские" экзопланеты", - рассказал Зеленый. По его словам, на данный момент найдено восемь потенциальных экзопланет.
С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН ведутся наблюдения при помощи 50-сантиметрового роботизированного телескопа с целью поиска экзопланет методом транзитной фотометрии. Суть метода заключается в наблюдении за прохождением планеты на фоне звезды, во время которого яркость светила для земного наблюдателя уменьшается.
Первая предполагаемая планета за пределами Солнечной системы была открыта в 1988 году. На сегодняшний день найдено несколько тысяч кандидатов в экзопланеты.
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