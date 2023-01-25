https://crimea.ria.ru/20230125/rossiyskie-uchenye-otkryli-vosem-planet-vne-solnechnoy-sistemy-1126559851.html

Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы

Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы

Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T08:58

2023-01-25T08:58

2023-01-25T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Ученые Российской Академии Наук при помощи роботизированного телескопа нашли восемь возможных экзопланет – впервые в истории отечественной астрономии, сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.С 2020 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН ведутся наблюдения при помощи 50-сантиметрового роботизированного телескопа с целью поиска экзопланет методом транзитной фотометрии. Суть метода заключается в наблюдении за прохождением планеты на фоне звезды, во время которого яркость светила для земного наблюдателя уменьшается.Первая предполагаемая планета за пределами Солнечной системы была открыта в 1988 году. На сегодняшний день найдено несколько тысяч кандидатов в экзопланеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит кометаЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, астрономия, наука и технологии, космос, россия