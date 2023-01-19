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Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета
Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета
Комета 2022 E3 пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии уже 1 февраля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Московского планетария. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T08:02
2023-01-19T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Комета 2022 E3 пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии уже 1 февраля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Московского планетария.Ученые затруднятся сказать, насколько яркой будет комета на столь малом расстоянии от Земли. По предварительным расчетам, ее блеск может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста составит более 10 градусов, что соизмеримо с размерами "ковша" созвездия Большой Медведицы. При таких размерах и яркости комету можно будет видеть без специальной аппаратуры при условии городской засветки."Путь кометы на ночном небе будет проходить прямо между "ковшом" Большой Медведицы и Полярной звездой, что создаст прекрасные условия ее видимости из России и стран северного полушария планеты", – подчеркнули в планетарии.Комета 2022 E3 была открыта астрономами в начале марта прошлого года. Она вызвала большой интерес как среди любителей астрономии, так и в профессиональной среде. Первые ее изображения были получены широкоугольной камерой обзора неба. Специалисты отнесли находку к классу долгопериодических комет. За время наблюдения она значительно увеличилась в размерах и яркости. В данный момент комету можно наблюдать на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка в районе созвездия Волопаса и пока только при помощи телескопа.Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко сообщил, что "рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Метеорит напугал жителей Сочи - видеоЧто это было: в небе над Татарстаном пролетел светящийся шарЗемлю снова накроет геомагнитный шторм – карта космической погоды
https://crimea.ria.ru/20230113/ekho-solnechnykh-vzryvov-nad-krymom-mozhet-zazhechsya-polyarnoe-siyanie-1126375365.html
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космос, россия, наука и технологии, новости, общество
Между Большой Медведицей и Полярной звездой: к Земле летит комета

Московский планетарий: 1 февраля к Земле приблизится крупная и яркая комета

08:02 19.01.2023
 
© © Fotolia/ Paul FleetКомета около Земли. Архивное фото
Комета около Земли. Архивное фото
© © Fotolia/ Paul Fleet
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Комета 2022 E3 пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии уже 1 февраля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Московского планетария.
"Совершая свое путешествие по внутренней области Солнечной системы, 12 января комета 2022 E3 достигла перигелия или ближайшей к Солнцу точки. На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 миллионов километров", – сказано в сообщении.
Ученые затруднятся сказать, насколько яркой будет комета на столь малом расстоянии от Земли. По предварительным расчетам, ее блеск может достигнуть +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста составит более 10 градусов, что соизмеримо с размерами "ковша" созвездия Большой Медведицы. При таких размерах и яркости комету можно будет видеть без специальной аппаратуры при условии городской засветки.
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"Путь кометы на ночном небе будет проходить прямо между "ковшом" Большой Медведицы и Полярной звездой, что создаст прекрасные условия ее видимости из России и стран северного полушария планеты", – подчеркнули в планетарии.
Комета 2022 E3 была открыта астрономами в начале марта прошлого года. Она вызвала большой интерес как среди любителей астрономии, так и в профессиональной среде. Первые ее изображения были получены широкоугольной камерой обзора неба. Специалисты отнесли находку к классу долгопериодических комет. За время наблюдения она значительно увеличилась в размерах и яркости. В данный момент комету можно наблюдать на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка в районе созвездия Волопаса и пока только при помощи телескопа.
Ранее руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко сообщил, что "рождественский" астероид, который в ближайшее время должен максимально приблизиться к Земле, не представляет опасности для планеты.
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