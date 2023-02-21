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В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь
В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь - РИА Новости Крым, 21.02.2023
В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь
В марте землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В марте землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Магнитные бури в мартеПо данным ученых, первый весенний магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 6 марта. За день до этого и в течение суток после магнитосфера также будет неспокойна.Следующее геомагнитное возмущение произойдет 15 марта, в вторая магнитная буря ожидается 19 марта. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Спокойный остаток зимыВ последние дни февраля, по данным Лаборатории, геомагнитных штормовне ожидается. С 15% буря возможна 21 февраля. В остальные дни до конца месяца магнитосфера будет относительно спокойной, с небольшими геомагнитными волнениями 21 числа.Ранее Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемостьЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
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РИА Новости Крым
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общество, космос, здоровье, магнитные бури, новости
В марте Землю накроют магнитные бури - геомагнитный календарь

Две магнитных бури пронесутся над Землей в марте

07:01 21.02.2023
 
© 5319764-5319764/pixabayСолнце
Солнце
© 5319764-5319764/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В марте землян ожидают две магнитные бури и несколько вспышек геомагнитных возбуждений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Магнитные бури в марте

По данным ученых, первый весенний магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 6 марта. За день до этого и в течение суток после магнитосфера также будет неспокойна.
Следующее геомагнитное возмущение произойдет 15 марта, в вторая магнитная буря ожидается 19 марта. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.

Спокойный остаток зимы

В последние дни февраля, по данным Лаборатории, геомагнитных штормовне ожидается. С 15% буря возможна 21 февраля. В остальные дни до конца месяца магнитосфера будет относительно спокойной, с небольшими геомагнитными волнениями 21 числа.
Ранее Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова пояснила, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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