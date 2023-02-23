https://crimea.ria.ru/20230223/v-tadzhikistane-za-sutki-proizoshlo-vosem-zemletryaseniy-1127168887.html

В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений

В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений - РИА Новости Крым, 23.02.2023

В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений

Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана в четверг, жертв и разрушений не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на официальное заявление... РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T17:29

2023-02-23T17:29

2023-02-23T17:31

землетрясение в таджикистане

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана в четверг, жертв и разрушений не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на официальное заявление комитета по чрезвычайным ситуациям страны сообщает РИА Новости.Также землетрясение произошло в городе Хороге магнитудой 5-6, в городе Душанбе – около 2-3. О жертвах и разрушениях также не сообщается.Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами >>По данным ведомства, афтершоки ощущались после первого землетрясения - их магнитуда в эпицентре не превысила 5. И далее еще несколько меньшей магнитудой произошли в период с 6:06 до 13:01 по местному времени. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана отметили, что эпицентр землетрясений находился в горах и в безлюдных местностях между центром Мургабского района и Сарезским озером."Система мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений", - добавили в ведомстве.Как сообщалось, в четверг утром в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7.3. Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра. Данных о разрушениях и пострадавших нет.6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам президент Реджепа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. Там погибли более 43 тысяч человек. В Сирии, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненыхКоличество афтершоков в Турции превысило норму в десять разЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке

https://crimea.ria.ru/20230207/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-li-tragediya-turtsii-proizoyti-na-poluostrove-1126835870.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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