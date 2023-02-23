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В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений
В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений - РИА Новости Крым, 23.02.2023
В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений
Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана в четверг, жертв и разрушений не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на официальное заявление... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T17:29
2023-02-23T17:31
землетрясение в таджикистане
землетрясение
таджикистан
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана в четверг, жертв и разрушений не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на официальное заявление комитета по чрезвычайным ситуациям страны сообщает РИА Новости.Также землетрясение произошло в городе Хороге магнитудой 5-6, в городе Душанбе – около 2-3. О жертвах и разрушениях также не сообщается.Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами &gt;&gt;По данным ведомства, афтершоки ощущались после первого землетрясения - их магнитуда в эпицентре не превысила 5. И далее еще несколько меньшей магнитудой произошли в период с 6:06 до 13:01 по местному времени. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана отметили, что эпицентр землетрясений находился в горах и в безлюдных местностях между центром Мургабского района и Сарезским озером."Система мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений", - добавили в ведомстве.Как сообщалось, в четверг утром в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7.3. Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра. Данных о разрушениях и пострадавших нет.6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам президент Реджепа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. Там погибли более 43 тысяч человек. В Сирии, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции – шестеро погибших и около 300 раненыхКоличество афтершоков в Турции превысило норму в десять разЗемлю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке
https://crimea.ria.ru/20230207/zemletryasenie-v-krymu-mozhet-li-tragediya-turtsii-proizoyti-na-poluostrove-1126835870.html
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землетрясение в таджикистане, землетрясение, таджикистан, в мире, происшествия, новости
В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений

КЧС: 23 февраля в Таджикистане зафиксировали восемь землетрясений

17:29 23.02.2023 (обновлено: 17:31 23.02.2023)
 
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Восемь землетрясений зафиксировано на востоке Таджикистана в четверг, жертв и разрушений не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на официальное заявление комитета по чрезвычайным ситуациям страны сообщает РИА Новости.
"Первые толчки произошли в 05.37 по местному времени (3.37 мск), эпицентр землетрясения находился в 67 километрах к западу от центра Мургабского района, расположенного на востоке Таджикистана, в 400 километрах юго-восточнее города Душанбе и 30 километрах восточнее от Сарезского озера. Магнитуда в эпицентре составила 6,8 и глубина - 20,5 километра", - говорится в документе.
Также землетрясение произошло в городе Хороге магнитудой 5-6, в городе Душанбе – около 2-3. О жертвах и разрушениях также не сообщается.
Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами >>
По данным ведомства, афтершоки ощущались после первого землетрясения - их магнитуда в эпицентре не превысила 5. И далее еще несколько меньшей магнитудой произошли в период с 6:06 до 13:01 по местному времени. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана отметили, что эпицентр землетрясений находился в горах и в безлюдных местностях между центром Мургабского района и Сарезским озером.
"Система мониторинга и раннего оповещения Сарезского озера функционирует в штатном режиме. Колебания и изменения не зарегистрированы. Приток воды к Сарезскому озеру и ее расход остался без изменений", - добавили в ведомстве.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 16:27
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Как сообщалось, в четверг утром в Таджикистане на северо-западной границе с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7.3. Толчки ощущались в том числе в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Афганистане, Китае и Пакистане на расстоянии до 600 км от эпицентра. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, а следом и тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и в Сирии. По словам президент Реджепа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий в истории. Там погибли более 43 тысяч человек. В Сирии, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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